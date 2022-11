Uma questão de cordialidade

Às vezes achamos que a cordialidade abandonou este País, mas nem tanto assim. Caso da atendente do Armazém 43, na rua 24 de Outubro, que adiciona à comanda uma singela mensagem que tem o dom de fazer sorrisos se abrirem. Não custa nada, mas o retorno é grande. Simpatia atrai simpatia.

Daí que...

...falam em substituição de pilotos no cockpit por pilotos em terra, como o Exército norte-americano já faz com seus drones. Se formos por esse caminho, quem impedirá que hackers sequestrarem um voo comercial sem que se saiba quem o perpetrou? Tudo indica que estamos em uma rota perigosa de automação à distância.

O teto caiu...

Como previsto, o rombo da PEC da Transição que envolve o Auxílio Brasil enviado para o Congresso significa praticamente R$ 200 milhões de destelhamento do teto fiscal, embora o a equipe de transição insista que não é rombo. Então, criaram a figura de palavras untuosas que na prática significam a mesma coisa.

...mas o bode subiu

É provável que no Senado haja cortes e adereços outros no texto da PEC, mas é bom levar em conta que os macacos velhos da equipe de Lula conhecem bem a manha no bode na sala, hoje inspirado no Black Friday: a metade do dobro.

Direto ao ponto

Em muitos casos não é o rendimento mensal que atrai os candidatos aos escalões inferiores do governo. Quase sempre é bem abaixo do que paga a iniciativa privada. Mas o que as empresas privadas não oferecem é o "ponto".

III Guerra Mundial

Ataques informáticos têm sido uma constante no mundo inteiro. Sem falar nos casos brasileiros, a TAP, o Parlamento Europeu, o grupo francês Conforama, a seguradora australiana Medibank, as Forças Armadas portuguesas foram alguns dos mais recentes. Não há limite para eles.

Anuário de Investimentos do RS

caderno especial Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul 2022. Circula nesta edição oÉ um verdadeiro raio-X da economia do Rio Grande do Sul, quase 300 grandes investimentos em solo gaúcho. Leitura obrigatória.

Os aldeões estão inquietos

Crescem as chances de Fernando Haddad (PT) ser o titular do Ministério da Fazenda, o que faz o mercado ter urticária. Em todas as eleições, Haddad sempre foi definido como o "poste" de Lula, no sentido de que o prestígio de Lula é tão grande que elege até poste. A se confirmar, será a primeira vez que um poste pode ser ministro.

O ponto do conto

O ministério de Lula pode ser o segundo maior da América Latina. A Venezuela, a campeã, tem 33. É assim em todo governo que começa. Como diz o ditado, quem conta um conto aumenta um ponto.

Falhou

De um modo geral, as vendas do Black Friday não chegaram nem perto de 2021, com queda de 30%. Um fator poderoso juntou-se a outro, o jogo do Brasil e a falta de grana. Quanto mais não seja porque a maioria dos assalariados só recebe depois do dia 30, com ápice no dia 5.

Última edição

A Sociedade Porto-alegrense de Auxílio aos Necessitados (Spaan) realiza a última edição de 2022 do seu tradicional Feirão nesta sexta-feira e sábado. Esse é um importante evento, porque em janeiro e fevereiro há baixa nas doações recebidas pela casa.

Prezado ouvinte

Na próxima terça-feira, dia 6, o Parlamento gaúcho realiza Grande Expediente para marcar os 60 anos da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert). A proposição é do deputado Eduardo Loureiro (PDT).

O custo fastfood

É chover no molhado, mas é cada vez mais comum ver adolescentes e jovens obesas. Não é sobrepeso, é obesidade mesmo. É só observar ruas ou locais de grande fluxo de pessoas, como a Rua da Praia.

Te mete!