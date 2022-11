Serviço completo

Fernando Albrecht

Muito boa a iniciativa dos motoristas do ponto de táxi no lado oposto ao Hilton Hotel, no bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre. É uma tranquilidade para forasteiros e turistas saber quanto custa uma corrida para os trajetos mais frequentes. E ajudaria muito se a EPTC repintasse a faixa de segurança para pedestres no local, que sumiu há horas sem dizer quando volta.