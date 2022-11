O Sol dorme na água

Parece que foi ontem que os locais para se curtir o pôr-do-sol em Porto Alegre resumiam-se à Usina do Gasômetro e alhures. Agora, temos vários lugares que incluem praças de comes & bebes e acomodações. É o caso do Cais Embarcadero (foto). E, neste sábado, a Capital receberá o novo Parque Pontal, do Pontal Shopping. A cidade finalmente se vira para o Guaíba.

Tremenda perda

A grande ceifadeira levou um bocado de artistas consagrados neste 2022. A mais recente foi do cantor e compositor Erasmo Carlos, o Tremendão, parceirão de Roberto Carlos desde a jovem guarda dos anos 1960. Passados 60 anos, os mais jovens cantarolam suas composições.

Mediocridade tributária

Agora é o Paraná que apresentou projeto para taxar o agronegócio, que vai ser pago pelo consumidor final. No Brasil, penaliza-se o que dá certo. É medíocre o governo que supre seu caixa com mais encargos tributários, não bastassem os já existentes. Nós realmente fazemos força para não dar certo.

Dívida por serviços

Uma empresa com R$ 1,76 milhão em dívidas tributárias à prefeitura de Gravataí vai quitar o débito com obras de repavimentação asfáltica e outras empreitadas. O acordo, assinado pelo prefeito Luiz Zaffalon (MDB), foi o primeiro a partir da Lei de Transação, que estabelece normas para a "troca" de débitos tributários.

Bico calado

Para alguém como Lula (PT) não poder gritar em comícios ou aumentar os decibéis deve ser torturante. Como as cordas vocais do futuro presidente foram castigadas desde sempre, é melhor dar um tempo.

Tempos saltitantes

Tudo está a indicar que a montanha russa nos mercados vai continuar mesmo após a revelação de postos-chave na economia do futuro governo. Como já disse Rui Falcão, um dos principais articuladores linha dura do PT, a agenda será a do PT e não a do mercado.

Profundo

"A pessoa que não se respeita não consegue respeitar nem a si mesmo." A autora é a futura primeira-dama Janja.

Porta de saída

Resultado das eleições presidenciais aumentaram em 877% a busca por visto para sair do País. O levantamento é do escritório Dell'Ome Law, especializado em imigração de brasileiros para os Estados Unidos.

O buraco é mais embaixo

O bloqueio de rodovias no Mato Grosso é descrito como sendo coisa de bolsonaristas, mas ninguém se deu ao trabalho de ir de cabeça um pouco mais fundo. O governo estadual instituiu uma taxa sobre o frete para financiar estradas, o que irritou os caminhoneiros. Até unha encravada é culpa do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O óbvio ululante

Querer criminalizar o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), por ter comentado o óbvio em áudio para um amigo é bem coisa do Brasil de hoje. Até as guaritas das sentinelas dos quartéis sabem que os meios castrenses e o pérsio não se bicam, então, qual a novidade?

Miúdas

FAIXA de areia em Ipanema aumentou porque o Guaíba recuou. Efeito da estiagem. CONTINUA o milagre do emagrecimento das porções nos nossos restaurantes. Regime na marra. JORNALISTA e escritora Mariana Bertolucci lança no dia 30 de novembro, no Fierro 7, o livro de crônicas 27 Anos de Jornalismo. SALÃO ARP, que se realiza no dia 8 de dezembro, tem mais de 150 inscrições. PROFESSOR da UCS lança no dia 30 na CIC Caxias a obra Análise Econômica do Direito e da Propriedade. CORREÇÃO: A ONG Sol Maior dá asistência a 450 jovens e adolescentes.

Filme velho

Mais uma temporada de verão se inicia no litoral gaúcho