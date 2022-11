A nave da balada

Parece uma espaçonave, mas não é. É o T-Cross VW do motorista de aplicativo Alex Holtz, chamado King da Balada. Decorado com luzes feéricas, inclusive para selfies, ideal para passageiros que quiserem entrar no espírito da coisa. Mas também pode ser para noivos ou festeiros em geral. Ele atende pelo aplicativo ou de forma particular.

Motinha, a salvação dos maridos

O Chalé da Praça XV dos anos 1960 e 1970 tinha o austro-brasileiro Ernesto Moser no comando, gerenciado por Helmuth Klein, o Tico-Tico, com seu João como estepe, tempo em que lá iam figuras notáveis como Fernando Jorge Schneider, Clio do Cavaco, o vereador Glênio Peres, o médico Pé na Cova, o delegado Sérgio Zukhov, o Xerife, o jornalista Carlos Coelho e muitos e muitos outros. Quem batia ponto era o Motinha, cuja vida consistia fazer pequenos serviços para os clientes do bar em troca de uma boa gorjeta e copa franca. Baixinho - por que será que eles sempre são baixinhos -, franzino - por que será eles sempre são franzinos? -, o Motinha era pau pra toda obra. Até telefonava para a mulher de alguém, avisando que clientes mais pra lá do que pra cá pediam a ele que fosse imediatamente atender a um paciente, ou ligava para a perpétua avisando que o maridão fora convocado para uma reunião com a diretoria, mas omitia qual diretoria. Às vezes, a madame o mandava para o raio que o parta. Fleugmático, se fingia de morto, mais morto que galinha de despacho. As mesas dos clientes mais fiéis eram chamadas pelos garçons de "mesa da diretoria". Certa vez, um empresário da roda pediu para o Motinha ligar para a casa, na Zona Sul, e dar a desculpa clássica. Em condições normais de temperatura e pressão. Ela sabia, como suas colegas de aliança, que era puro 171, mas fingiam acreditar. Só que esta senhora já estava porrr aqui com os serões do marido. Uma denúncia anônima a alertou onde encontrar o perpétuo. Meia hora depois, um táxi a deixou no entorno do Chalé. Ela entrou, localizou a reunião da diretoria e como não era de fazer fiasco, simplesmente pegou o diretor pelo braço e foram embora. Na noite seguinte, o sequestrado chegou na mesa com um olho ligeiramente fechado, tipo luz baixa com farol queimado. Não que alguém perguntasse sobre como se deu o ferimento, mas o doutor se adiantou e se queixou da violência crescente das noites porto-alegrenses. O que também não era nenhuma mentira.

Prefeito de praça

Amanhã, às 10h, na Esplanada da Restinga, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), vai nomear mais sete cidadãos voluntários, que passam a apoiar a prefeitura na conservação, manutenção e cuidado com as praças da região.

Desenvolvimento Social

A Sicredi União Metropolitana RS divulgou os 154 projetos contemplados pelo Fundo de Desenvolvimento Social em 2022. O programa destina parte dos resultados para ajudar a comunidade através de ações que promovam cultura, educação, esporte, meio ambiente, saúde e segurança nas regiões onde atua.

Bem no alvo

A palestra que o diretor da Unidade de Tecnologia e Inovação da Unisinos na Câmara Brasil-Alemanha (matéria nesta edição) deu sobre startups foi um de uma clareza meridiana. Silvio Bitencourt assim as resume: "Startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza". Observem as duas últimas palavras. Nem sempre se encontra um palestrante tão bem preparado - e sucinto.

Carnificina de tomates

As pisadas no tomate do presidente eleito lembram o início do governo Jair Bolsonaro. Este não tinha zíper na boca, e Lula, macaco velho que é, perdeu o desconfiômetro político em algum lugar. Resultado: virou tábua de tiro ao alvo, antes mesmo de começar.

Tudo de novo

O que a PEC da gastança e dinheiro a rodo significam, em termos de pessoa física, pode ser resumido em uma só curta frase: gastar mais que ganhar.

Pulga na camisola

Agora que faz parte do novo governo, a senadora Simone Tebet (MDB) acendeu o sinal amarelo para a PEC da gastança. Ela teme efeitos colaterais, dizendo que pode dar com uma mão e tirar com as duas.

Multiplicação transitória

A equipe de transição parece uma criação de coelhos. Até ontem já faziam parte dela 292 nomes, depois corrigidos para 385. Parece exame do Enem.

Qual é, EPTC?