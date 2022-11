O barquinho vai...

...o barquinho vem. Como na música, a vista do Guaíba pelo Cais Embarcadero é um mar de tranquilidade, especialmente na hora do pôr do sol. Os empreendedores dedicam determinados dias para reunir público na hora do poente, com shows, música e alegria para todos, inclusive para a criançada, que tem um parquinho à sua disposição.

Comunicação...

Recentemente, o Jornal do Comércio publicou reportagem especial mostrando como

agências de conteúdo do Rio Grande do Sul estavam produzindo para outros estados, tornando-se referência nacional, e crescendo mesmo em meio à pandemia.

...mercado em alta

O mercado de comunicação dá mostras de um reaquecimento em diversas empresas. A agência Padrinho, de Porto Alegre, por exemplo, dobrou o faturamento neste ano, em relação a 2021, ampliou em quase 100% o número de funcionários e está com sala nova.

Por falar em Guaíba

Ninguém até agora teve coragem (ou dinheiro) para criar um serviço de táxi-barco. É questão de levantar esse mercado, mas certamente com A proliferação de condomínios horizontais à beira d'água na Zona Sul de Porto Alegre, a demanda poder ser maior que o esperado.

Historinha de quarta

Um sem-teto remexia um contêiner de lixo à procura de restos de comida quando passou um transeunte. Pediu 20 centavos, que lhe faltavam para um cafezinho. Recebeu uma cédula de dez reais. E assim respondeu. - Muito obrigado. Meu nome é Fábio lhe desejo uma ótima sexta-feira. Foram dez reais de felicidade.

O motoqueiro do Rolex

O motoqueiro que vem assaltando pedestres e motoristas no bairro Moinhos de Vento já fez quatro vítimas. Em um dos casos, seguiu as vítimas desde o shopping Iguatemi. Quer relógios de grife. A certeza da impunidade é tamanha que ele até tira o capacete.

Os saqueadores

Se o governo Lula (PT) quer mesmo brecar o desmatamento no entorno da Amazônia a partir de 2023, terá que coibir a ação de mineradoras europeias de países que notoriamente criticam o desmatamento na região, inclusive países nórdicos tão pressurosos em se dizer ambientalmente corretos, enquanto causam enorme impacto ambiental. Conversa.

Doeu sim

A futura primeira-dama do País disse em entrevista à TV Globo que "não liga para críticas". Pois do alto de mais de meio século de jornalismo, permitam que vos diga que, quem assim o diz, é quem mais se incomoda com elas. Se não ligasse, não ficaria dando explicação.

Xerifes de opinião

Em terra que tem um xerife de opinião, a consequência é o aparecimento de vários xerifezinhos, que são mais realistas que o titular e saem por aí aprontando e multando.

Que venham os sócios

Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) lançou campanha de novos sócios, que já resultou em um incremento de 30% de sua base de associados nos primeiros 20 dias de ativação.

Os culpados

Mais uma vez, os justos pagam pelos pecadores. Cerca de 69 milhões de brasileiros não tomaram a terceira dose da vacina contra a Covid, e 38,2 milhões já poderiam ter tomado a quarta. Êta povinho, seu!

Descarte de isopor

Enquanto a prefeitura de Gramado já disponibiliza locais e dias para descarte de isopores, nós, aqui na muy leal e valerosa, não sabemos se é para colocar no lixo reciclável ou no orgânico. Afinal, dá ou não para reciclar isopor?

Posse na Escola

Será hoje, a partir das 17h, a cerimônia de posse do Conselho de Administração da Fundação da Escola Superior do Ministério Público, com Fábio Roque Sbardellotto na presidência.

Paradoxo literário