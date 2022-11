Café da Galeria Chaves encerra atividades

A Galeria Chaves, no Centro Histórico de Porto Alegre, viveu momentos de glória no passado. Era mais que uma passagem entre a Rua dos Andradas e José Montaury, posto que abrigava lojas diferenciadas, duas que vendiam discos importados não disponíveis no comércio comum.

Bem no meio o piso era de vidro grosso, e algumas pessoas temiam pisar nele, especialmente os interioranos. Um fotógrafo oferecia seus serviços aos turistas e gente de fora.

Quando vinha alguém com cara de nunca ter passado pela galeria, ele alertava com um sonoro "Olha o vidro!", o que fazia a vítima passar rente às paredes coim medo de cair no vazio.

Presente na Galeria Chaves há mais de 30 anos, o Café Chaves encerrou suas operações recentemente. Era point e local de encontro de jornalistas veteranos, intelectuais, entre outros públicos.

É uma pena, porque era um belo espaço encimado por vegetação, como se observa na imagem.