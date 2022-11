Sicredi acelera

O Sicredi União Metropolitana está ampliando rapidamente sua rede de agências em grandes cidades, Porto Alegre entre elas. Na sexta-feira, a cooperativa de crédito inaugurou a agência Moinhos de Vento, na rua Olavo Barreto Viana, 69, em cerimônia muito concorrida, em um ambiente muito agradável. Na imagem, o presidente, Ronaldo Sielichow, ao centro, e convidados. Matéria do repórter Osni Machado pode ser lida no site do JC.

Alckmin no comando

Também faz parte da reconstrução da imagem de Lula esquerdista o uso do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), cujo protagonismo na transição é notável. Resta saber se no governo ele será voz ativa ou se será Rei da Inglaterra, reina mas não governa.

Sopa no pão

O futuro governo de Lula que vendeu a imagem de "centro" é como sopa no pão. A sopa pode ficar no centro, mas as bordas não. Não existe esse prato só com centro.

Milagre!

A Bíblia narra o episódio da multiplicação dos pães e peixes, milagre feito por Jesus Cristo. Hoje assistimos o milagre da multiplicação dos apoios ao governo Lula.

Jesus salva

Ao absolver Lula de todos os pecados e anunciar o apoio ao seu governo, o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal e da Rede Record, está apenas sendo "terrivelmente evangélico", parafraseando o presidente Jair Bolsonaro (PL). A Igreja Católica já e da esquerda, e não é de hoje. Novos tempos, novas orações, novos negócios.

Lotação esgotada

Já não se fala mais em um Centro de Eventos de tamanho de Porto Alegre. Não deve sair do papel, se é que alguma vez foi posto nele. A Fecomércio tem um, que capta eventos da Região Metropolitana, a Fiergs tem o seu há muito tempo, e até o Mercado Público tem o seu espaço, o que poucos sabiam.

Mina de ouro

Hamburgeria dá, dinheiro, e como dá. A marca Hector, dos empresários Eduardo Hoewell, Dudu Kny e Will Weber, anunciou que a sua hamburgueria em Gramado atingiu faturamento de R$ 100 mil nos primeiros 40 minutos da abertura ao público.

Duas vezes

Quando se passa no caixa dos supermercados, é preciso dizer duas vezes se é com ou sem CPF, duas. E duas para dizer se o pagamento é com cartão de crédito ou débito, mais duas vezes se é por aproximação ou de inserir. Em breve, terão que olhar duas vezes a identidade para lembrar do nome.

Técnica de camaleão

Na campanha do segundo turno, os marqueteiros de Lula fizeram mudanças nada sutis. O vermelho praticamente desapareceu nas peças de campanha e a tradicional saudação esquerdista companheiro/companheira só foi dita por Lula em ato falho.

São apenas negócios

Como previsto, partidos que antes apoiavam Bolsonaro já estão arrastando a asa para o lado do PT. Alguns estão se fazendo de difíceis, "não te faz!" como diz o povo. O ponto G deles é o bolso. Na política de hoje, não existe negociação, existem negócios.

Balcão de negócios

Parlamentares do Centrão - já poderia ser um partido - estão ouriçados com a possibilidade de o governo eleito continuar com o orçamento secreto. Mas não contem com reajuste da tabela do Imposto de Renda (IR). O governo vai precisar de cada centavo, duela a quién duela.

Poder absoluto

Seja quem for o ministro da Fazenda - falam em Henrique Meirelles - vai querer que a pasta também contemple o Banco do Brasil (BB) e a Caixa Econômica Federal. Mas não procedem as informações de que o anti-lavajatista Renan Calheiros (MDB) seria o presidente do BB.

