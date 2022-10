Parabéns para você, Mercado Público

Fernando Albrecht

Ontem foram comemorados os 153 anos do Mercado Público de Porto Alegre e o Dia do Mercadeiro, efeméride celebrada com a Banda Municipal (97 anos) e culto da matriz africana no local onde está enterrado o Bará, protetor do Mercado. A banda executou primeiro o Hino de Porto Alegre, afinada como ela só.