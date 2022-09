A hora do frischtick

Após o debate do Grupo Editorial Sinos, na manhã de quarta-feira em Novo Hamburgo, o candidato do PP ao Piratini, Luis Carlos Heinze, saboreou um típico lanche da cidade. Pão caseiro com nata e linguiça aferventada. O frischtick, lanche em alemão, foi comprado nas nas bancas da avenida Pedro Adams Filho, tradicional ponto de encontro da cidade. Mas não vá no Google para ver a tradução. Segundo o Google, é carrapato fresco.

Reis mortos, reis postos I

Transferir dezenas de lideranças das facções para presídios longínquos é como cortar a cabeça de uma cobra. Ela continua se mexendo por algum tempo. Quantos milhares de soldados tem o tráfico só em Porto Alegre? E eles também continuam se mexendo.

Reis mortos, reis postos II

É uma questão de mercado. São bilhões de reais por ano que necessitam uma rede de distribuição de drogas e executivos que crescem como inço. Assim como a natureza, o tráfico abomina o vácuo e como negócio lícito ou não precisa de CEOs.

O caso do cavalo verde

Entre as pegadinhas célebres feitas no passado envolvendo o símbolo máximo do gaúcho, o cavalo, está o causo do cavalo verde. O jornalista Justino Martins, da revista Manchete, já dizia nos anos 1960 que o sonho do gaúcho era ser cavalo ou avião da Varig. Bueno, só causo. Um veterinário que estava de plantão no Hospital Veterinário recebeu um telefonema aflito. Qual seria o problema? - É que meu cavalo está ficando verde. - Como assim, verde? No pelo? - Não só no pelo. Está passando para mim, que Deus e o senhor me ajudem! A essa altura o veterinário tinha toda sua atenção. Quis mais detalhes. - Pois é, doutor. Começou pelas patas, depois minhas botas ficaram verdes, depois foram minhas pernas, roupas e depois todo o corpo. Como pode isso? - Realmente nunca tinha visto coisa igual. Me diga seu endereço que vou lá ver o que se trata. - Pois não. Meu nome é Marechal Osório e eu e meu cavalo estamos na Praça da Alfândega. Estamos lá 24 horas por dia.

Socialaites caninas



PMNP/divulgação/jc

O Pet Day é uma das novidades da edição 2022 do Festival da Primavera - Frühlingsfest de Nova Petrópolis. A programação especial, voltada aos visitantes com seus animais de estimação, acontecerá neste domingo, na Praça das Flores. Olha a pose da madame Sophie.

Valorização do residente

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) está lançando campanha de valorização do médico residente, cuja função dentro do sistema público de saúde é essencial e imprescindível. Trata-se de um programa de pós-graduação destinado a médicos que já se formaram e obtiveram o registro profissional junto ao CRM.

Porto do furto

Se além de cabos e fios de energia furtam grama plantada em aclive de via pública, se furtam sabonete líquido no banheiro de empresas, se furtam maçanetas, trincos e até dobradiças, se furtam placas de monumentos quando não os próprios, é forçoso reconhecer que a capital gaúcha tem o maior número de larápios e vândalos do planeta.

Plano decenal

Após 19 anos, Porto Alegre voltará a realizar a Conferência Municipal de Esporte e Lazer. Coordenado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, o evento reunirá todas as demandas e propostas para elaboração do Plano Municipal de Esporte e Lazer para os próximos 10 anos.

O imexível