O início e uma inovação

Dois filmes exibidos simultaneamente propiciam que sejam lembrados momentos importantes na história de nossa arte, sendo que o primeiro deles, Lumière! A aventura continua, focaliza aquele que tradicionalmente, marca o primeiro capítulo da história de nossa arte. Realizado por Thierryn Frémaux, atualmente o principal responsável pelo Festival de Cannes, o filme é o segundo capítulo de um díptico iniciado por Lumière! A Aventura começa, realizado em 2006 e também já exibido em Porto Alegre. No primeiro documentário Frénaux realçou a inspiração que os primeiros filmes exerceram, verdadeiros modelos recriados em planos das obras de vários cineastas, sem esquecer a importância do realismo na estrutura cinematográfica.