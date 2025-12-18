Desaparecido

Três anos depois de concluído, O Castigo, uma coprodução de Chile e Argentina, que obteve elogios e prêmios em mostras internacionais, chega ao mercado brasileiro. O filme, dirigido pelo chileno Matías Bize, a partir de um roteiro de Coral Cruz, além de seus méritos, tem algo do cinema iraniano, desde o realce dado ao automóvel, uma presença quase constante no cinema dos mestres do país de Jafar Panahi, até a valorização da palavra, seja em diálogos sempre reveladores, seja em solilóquios que costumam expressar a essência do que está sendo filmado, como o impressionante momento da sequência final, quando a mãe faz um retrospecto das renúncias e de suas participações nos rituais exigidos pelo processo destinado a moldar vidas e comportamentos. Em uma arte que tem na imagem seu principal, meio de expressão, pode parecer discutível essa utilização da palavra como elemento importante. Mas no caso tal emprego é plenamente justificado pois está diretamente relacionado a uma realidade vivida pelos personagens, além de não ser o único. É a floresta que na maior parte do tempo cerca os protagonistas o elemento principal. É este cenário onde seres humanos parecem perdidos, que o essencial se revela: uma Humanidade desorientada tentando reencontrar o caminho.