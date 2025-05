Blockbusters e os clássicos do cinema: sucessos e virtudes

Houve época, não muito distante, em que alguns sucessos de bilheteria se caracterizavam também por desenvolver temas de maneira a não tratar o espectador como este fosse um ser desprovido de discernimento e incapaz de compreender ou ler uma imagem projetada na tela. Um dos méritos da crítica que surgiu no final dos anos 1950 foi valorizar esse gênero de cinema, no qual diretores de talento superior sabiam manipular grandes orçamentos sem causar danos a investidores e de forma a satisfazer os mais exigentes com obras realizadas com inegável competência, por vezes ingressando no espaço onde habitam os gênios da criação. No ano de 2012, quando a revista britânica Sight and Sound publicou sua lista de maiores de todos os tempos, houve certa surpresa quando o apontado para o primeiro lugar foi Vertigo, de Alfred Hitchcock. Mas as discordâncias não se limitaram ao fato do cineasta ser o vencedor. Muitos discordaram do filme escolhido, que, sem restrições a seus méritos, poderia ser substituído com vantagem por títulos como Janela indiscreta, Intriga internacional, O homem que sabia demais (segunda versão), Martírio do silêncio ou O homem errado. Ou talvez por A sombra de uma dúvida, o qual até não admiradores do mestre consideram seu melhor filme. Para eles, o cineasta tinha uma resposta irônica: "Acho que eles têm razão". Vale lembrar que a lista da revista londrina é elaborada a partir de consulta a diretores, críticos e historiadores de todo o mundo. É interessante também lembrar que o escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, que na época publicava críticas cinematográficas com o pseudônimo de G. Caim, classificou o filme como o nascimento do cinema moderno.

Hitchcock não está entre os campeões de bilheteria, mas seus filmes sempre atraíram grande público, o que fazia com que fossem vistos com má vontade pelos que não conseguiam ver méritos em seus trabalhos, de certa forma condenando o gosto cinematográfico de plateias numerosas. Mas o tempo terminou colocando tudo no seu lugar, o que fez que a terceira bilheteria de todos os tempos, The sound of music, integrasse a lista dos 10 maiores do filósofo Slavoj Zizek, que valorizou o lado de espetáculo e certamente também deve ter percebido no filme, ocultas por alguns lugares-comuns, observações valiosas como as grades que aprisionam as freiras na cena do casamento. Certamente, em determinado momento, sucessos de bilheteria, hoje chamados de blockbusters, não excluíam virtudes e anotações válidas. Basta citar Tubarão, um grande sucesso de público, para provar que grandes bilheterias não são sinônimo de filmes desprezíveis. O filme de Steven Spielberg, anos antes da pandemia, colocava em cena o prefeito de uma cidade tentando ocultar provas e procurando demonstrar que não havia perigo algum. Um antecessor dos inimigos das máscaras e da vacina. Quanto a E.T., este certamente nunca perderá sua posição entre os clássicos e entre aqueles que mais fascinaram o público.

Essas lembranças também confirmam a queda de qualidade de filme de grande orçamento. Nada mais se iguala a filmes como a trilogia intermediária de Guerra nas estrelas, com os capítulos dirigidos por George Lucas, Irvin Kershner e Richard Marquand. Nem ao Superman de Richard Donner, com aquela pastoral no centro e o pas-de-deux nas alturas. E às aventuras de Bruce Wills nos dois primeiros Duro de Matar, dirigidos respectivamente por John McTierman e Renny Harlin. Houve outros, além dos citados, que apenas confirmaram ser possível conquistar plateias numerosas sem abastardar o cinema. Muitos sucessos de bilheteria são hoje clássicos do cinema. E se obras como Hiroshima, meu amor e O ano passado em Marienbad permaneceram semanas em cartaz, com cinco sessões diárias, fica provado que o sucesso de filmes populares não abala nem diminui o interesse do público por outras propostas. Mas a queda é grande. E quanto aos blockbusters, é necessária muita paciência para ouvir explosões sonoras em cada sequência e ser agredido por efeitos especiais que nada significam.