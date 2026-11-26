A marca alemã apresenta o novo CLA 200 AMG Line, que inicia sua próxima ofensiva de produtos no País. O sedã reúne avanços em design, refinamento, conforto, conectividade e eficiência, custando R$ 364.900,00.
A estreia da arquitetura modular MMA é a base dessa nova geração de veículos compactos. O CLA adota uma linguagem visual ainda mais expressiva, com caráter esportivo e destaque para a nova assinatura luminosa.
O modelo cresceu em dimensões e oferece uma cabine mais sofisticada. O interior combina materiais de qualidade, acabamento aprimorado e um conceito orientado para a experiência digital.
Nesse último quesito, a atração é o MBUX Superscreen, que estabelece um patamar inédito de conectividade, com interação mais inteligente e intuitiva. Na lista de recursos estão internet 5G, reconhecimento facial, câmera integrada para vídeo e selfie, navegação avançada, entre outros.
O CLA 200 AMG Line traz tecnologia híbrida leve, aplicada para otimizar o consumo de combustível sem comprometer o desempenho. O motor 1.5 turbo de quatro cilindros vem associado a uma inédita transmissão eletrificada de dupla embreagem e oito marchas, que integra diretamente em sua estrutura a unidade elétrica.
Tal configuração compacta contribui para ganhos de eficiência, melhor aproveitamento de espaço e maior suavidade de funcionamento. O propulsor a combustão entrega 163 cv de potência e 250 Nm de torque, apoiado pelo motor elétrico alimentado por uma bateria de íons de lítio de 48 volts.
Em velocidades reduzidas e situações de baixa exigência de potência, o sistema híbrido permite que o automóvel funcione temporariamente apenas com energia elétrica. A recuperação de energia durante a desaceleração aproveita a força que seria desperdiçada para recarregar a bateria e elevar o rendimento do conjunto motriz.
O Mercedes-Benz CLA 200 AMG conta com um pacote completo de auxílios inteligentes à condução. A relação contempla assistentes de distância, manutenção de faixa, de frenagem, estacionamento, ponto cego e de manobras, bem como câmera de ré.