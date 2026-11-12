Renault combina características de picape e SUV na nova Niagara

Da categoria intermediária, a mesma de Fiat Toro, Ram Rampage e Chevrolet Montana, o veículo estreia oficialmente no mercado brasileiro, com valores partindo de R$ 154.990,00. Os modelos Evolution MT 4x2, Evolution AT 4x2 e Iconic AT 4x2 já estão disponíveis aos consumidores; as opções automáticas Evolution e Iconic chegam em 23 de novembro; a Evolution manual está prevista para o início de 2027; e a top de linha Outsider 4x4 será vendida a partir de março do próximo ano.
Todas as variantes da Niagara usam o motor turbo TCe 1.3 flex, que entrega 160 cv de potência máxima, com etanol (156 cv com gasolina), e até 270 Nm de torque. Tanto o câmbio manual quanto o automático são de seis marchas.
Com design marcante e porte robusto, a nova picape da Renault mede 4,91 metros de comprimento, 1,83 m de largura (sem incluir os espelhos), 1,71 m de altura e 2,95 m de entre-eixos. A caçamba de 938 litros consegue carregar 654 quilos na versão Evolution e 601 quilos na Iconic.
O conjunto de suspensões adota estrutura McPherson na dianteira e independente Multilink na traseira. Essa arquitetura permite equilíbrio entre conforto de rodagem e estabilidade, preservando as capacidades dinâmicas exigidas de uma picape.
O interior da Renault Niagara foi concebido para emular o conforto de um SUV, trazendo revestimentos macios ao toque, console central elevado e vários espaços de armazenamento. A central multimídia integra o Google Automotive Services, e o quadro de instrumentos é digital de sete polegadas na versão Evolution e de 10 polegadas na Niagara Iconic.
De série em todas as variantes, os seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois do tipo cortina) respondem pela segurança passiva. Presentes em menor ou maior escala conforme a configuração, os recursos de assistência à condução (ADAS) podem contemplar até 26 sistemas.