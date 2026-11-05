G700 chega para ser o SUV de luxo e o top de linha da Jetour

Híbrido plug-in, o modelo representa a expressão máxima de sofisticação e tecnologia do Grupo Chery. O veículo estará à venda no Brasil em duas versões, de cinco ou seis lugares, com respectivos preços de R$ 469.900,00 e R$ 499.900,00.





O Jetour G700 é equipado com um propulsor 2.0 turbo a gasolina, apoiado por um motor elétrico dianteiro e outro traseiro. A transmissão híbrida 2-DHT tem a responsabilidade de gerenciar de maneira inteligente o funcionamento das diferentes unidades de força.





A potência total do conjunto motriz atinge 905 cv, com torque total de 1.135 Nm, o que viabiliza ao veículo de mais de três toneladas de peso acelerar de zero a 100 km/h em apenas 4,8 segundos. A arquitetura inclui ainda um gerador elétrico dedicado ao funcionamento do sistema híbrido.





A bateria possui capacidade de 34,13 kWh e oferece alta eficiência de recarga, com suporte a carregamento rápido em corrente contínua (DC) de até 170 kW. Com isso, é possível aumentar sua carga de 30% para 80% em aproximadamente 10 minutos. Também dá para recarregar em corrente alternada (AC), com potência de até 11 kW, precisando de 1h54min para levar a energia da bateria de 20% para 80%.





A autonomia em uso 100% elétrico é de até 73 quilômetros. Com a ajuda de um tanque de combustível de 100 litros, o alcance total do SUV é de até 1.300 quilômetros. Segundo o Inmetro, o consumo híbrido fica em 9,3 km/l na cidade e em 8,7 km/l na estrada.





Apesar do foco em luxo e conforto, o G700 é capaz de enfrentar situações desafiadoras de off road. Para tanto, conta com ângulos de entrada de 35º e de saída de 28º; tração integral inteligente; bloqueios de diferenciais dianteiro, traseiro, central e cruzado; além de oito modos de condução.





Com 5,19 metros de comprimento, 2,05 metros de largura, 1,96 metro de altura e 2,87 metros de entre-eixos, o G700 entrega espaço interno generoso para os ocupantes. Na cabine, o acabamento combina materiais nobres como couro Nappa e metal, criando superfícies macias ao toque.





Os bancos oferecem ajustes elétricos, memória, aquecimento, ventilação e função de massagem. No Jetour G700 de seis lugares, a disposição interna 2+2+2 faz com que todos os ocupantes se sentem em bancos individuais.





O quadro de instrumentos panorâmico de 35,4 polegadas, que se estende horizontalmente pela parte superior do painel, é um capítulo à parte. A multimídia de 15,6 polegadas complementa as interfaces digitais. Na versão para seis pessoas, há telas exclusivas para a segunda fileira de bancos.







