Com estilo renovado, Ford Mustang GT Performance volta ao Brasil

Custando R$ 569 mil, o modelo chega como opção ao Mustang Dark Horse, que continua a ser comercializado no País, pelo valor de R$ 649 mil. O posicionamento faz parte da estratégia da Ford de oferecer opções diferenciadas para os admiradores do carro esportivo.





Visualmente, o Mustang GT Performance se distingue pelos itens escurecidos, que contribuem para realçar as linhas esportivas e as proporções imponentes da carroceria. Logos, emblemas, rodas de 19 polegadas, teto, retrovisores e aerofólio são pintados em preto.





Sob o capô vem o motor V8 aspirado de 5.0 litros. De quarta geração, o propulsor rende 492 cv de potência a 7.250 rpm e torque de 567 Nm a 4.900 giros, sendo acionado por uma transmissão automática de 10 marchas.





A excepcional dirigibilidade do Mustang GT Performance resulta de várias características técnicas. Tudo começa pela plataforma com distribuição equilibrada de peso (55% na frente e 45% na traseira), continuando com a suspensão adaptativa MagneRide e os freios Brembo de alta performance.





O motorista ainda tem a possibilidade de determinar vários parâmetros de comportamento do automóvel. Cinco modos de condução (Normal, Esportivo, Escorregadio, Pista e Pista Drag) alteram configurações do acelerador, trocas de marcha, controle de tração, som do motor e grafismo do painel. Da mesma forma, suspensão e direção também contam com ajustes específicos.





A cabine reúne conforto e acabamento requintado. Os bancos em couro possuem ventilação, aquecimento e seis regulagens elétricas no do motorista, enquanto o volante também é aquecível. O painel de instrumentos digital de 12,4 polegadas disponibiliza diferentes interfaces.





O pacote de segurança do Ford Mustang GT Performance é completo, incluindo sete airbags, piloto automático adaptativo com Stop & Go, frenagem autônoma de emergência (inclusive de ré), assistente de faixa com centralização, alerta de tráfego cruzado, alerta de colisão com detecção de pedestres, assistente de manobras evasivas, farol alto automático, reconhecimento de placas de velocidade, câmera de ré, monitoramento de ponto cego e sensor de estacionamento traseiro.





"O sucesso duradouro do Mustang é resultado da inovação constante, sem abrir mão dos atributos que definem a sua essência e personalidade única. O novo GT Performance representa um novo capítulo nesse legado e reforça a conexão com os fãs", Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford América do Sul.