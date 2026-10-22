S08 é o primeiro SUV híbrido plug-in de sete lugares da Jetour

A marca chinesa do Grupo Chery reforça sua aposta em eletrificação, tecnologia e alto nível de conforto com este lançamento no Brasil. Vendido na versão única Premium, o modelo custa R$ 259.900,00.





O sistema híbrido plug-in (PHEV) do Jetour S08 é formado por um motor 1.5 turbo a gasolina, que desenvolve 135 cv e 200 Nm, e um propulsor elétrico dianteiro de 204 cv e 310 Nm. Com isso, a potência total atinge 339 cv, enquanto o torque total chega a 510 Nm.





Gerenciado pela transmissão automática específica para híbridos, que traciona as rodas dianteiras, o conjunto motriz do veículo possibilita aceleração de zero a 100 km/h em 8,4 segundos. O consumo médio estimado pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular combinando gasolina e eletricidade é de até 30,5 km/l.





Segundo o Inmetro, o alcance em modo 100% elétrico é de 62 quilômetros. Com o tanque de 70 litros completo e a bateria totalmente carregada, o S08 pode percorrer até 1.200 quilômetros sem abastecer ou recarregar.





A bateria com 18,4 kWh de capacidade aceita carregamento rápido em corrente contínua (DC) de até 40 kW, subindo de 20% para 80% de carga em 18 minutos. Em corrente alternada (AC), a capacidade é de até 6,6 kW – exigindo 1h42min para ser recarregada de 30% para 80%. Em uma tomada convencional (3,4 kW) são necessárias 3h12min para recuperar o mesmo percentual de energia.





Medindo 4.810 milímetros de comprimento, 1.930 mm de largura e 1.705 mm de altura, o Jetour S08 possui o maior entre-eixos de sua categoria e faixa de preço, com 2.820 mm. Sua cabine de sete lugares permite diferentes configurações de passageiros e carga: por exemplo, mantendo apenas os bancos dianteiros em posição, é possível acomodar 1.708 litros de bagagens.





No interior, além do espaço generoso, se destaca a central multimídia. Sua tela de 15,6 polegadas é capaz de se movimentar até 20 graus na direção do motorista ou do passageiro dianteiro. Seguindo o padrão atual dos carros modernos, o quadro de instrumentos é digital, de 10,25 polegadas.





O Jetour S08 vem equipado com amplo pacote de auxílios à condução, de nível 2. Entre os sistemas disponíveis estão controle de cruzeiro adaptativo, assistência em congestionamentos, frenagem autônoma de emergência, alertas de colisão frontal e traseira, manutenção e alerta de saída de faixa, monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e visualização panorâmica de 540 graus.







