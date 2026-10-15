GWM lança Haval H7, seu novo modelo híbrido plug-in flex (foto principal)

Com design robusto, caracterizado pelas linhas retas, o SUV eletrificado estreia no Brasil custando R$ 261 mil, em versão única. O veículo mede 4.800 milímetros de comprimento, 1.950 mm de largura e 1.843 mm de altura, tendo entre-eixos de 2.738 mm.





A plataforma do Haval H7 traz um motor 1.5 turboflex na dianteira e dois propulsores elétricos independentes — um posicionado no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro. O conjunto motriz é gerenciado pela transmissão híbrida DHT com quatro marchas.





Essa arquitetura permite que cada eixo receba força elétrica dedicada, gerando tração integral mediante vetorização eletrônica contínua de torque entre as rodas dianteiras e traseiras. O sistema entrega a potência de 370 cv e torque de 760 Nm, seja com gasolina ou etanol.





A bateria de lítio possui capacidade de 27,5 kWh, conferindo uma autonomia puramente elétrica de até 92 quilômetros pelas normas do Inmetro. Sua potência de recarga é de até 6,6 kW para corrente alternada (AC) e até 41 kW em corrente contínua (DC), o que viabiliza aumentar a energia da bateria de 30% para 80% em aproximadamente 20 minutos.





Ainda pendentes de validação pelo Inmetro, os índices de consumo são de 32 km/l com gasolina e 20,6 km/l com etanol na cidade, enquanto em estradas as médias ficam em 24,3 km/l e 16,7 km/l, respectivamente. A aceleração de zero a 100 km/h ocorre em 5,7 segundos.





O Haval H7 oferece sete modos de condução: Normal, Sport, Eco, Neve, Areia, Lama e AWD. Além disso, há bloqueio mecânico do diferencial traseiro, ativado por um botão no console central e desativado automaticamente quando a velocidade chega a 40 km/h.





No interior, os assentos dianteiros têm ventilação e oito regulagens elétricas com memória. A central multimídia de 15,6 polegadas e o quadro de instrumentos virtual de 12,3 polegadas são as interfaces digitais.

Para encarar aventuras, o veículo conta com recursos como uma lanterna de acampamento recarregável e destacável, presa ao lado direito do console central, que pode ser magneticamente fixada na carroceria. No porta-malas de 586 litros na configuração para cinco ocupantes, há uma tomada de 12V e outra de 220V, que produz até 2.200 watts.







