Jaecoo 5 chega para ser protagonista da Omoda & Jaecoo (foto principal)

A marca chinesa promoveu o lançamento do SUV híbrido, sua principal novidade no Brasil em 2026. O modelo desembarca em duas versões: Comfort, por R$ 154.990,00, e Prestige, que custa R$ 179.990,00.
Esses preços valem para o primeiro lote de 3.600 unidades, que além das concessionárias, também estão à venda na plataforma Webmotors. Depois, os valores subirão para R$ 159.990,00 e R$ 184.990,00.
O grande destaque do Jaecoo 5 é a tecnologia híbrida plena que dispensa carregamento externo. O sistema associa um motor 1.5 turbo a gasolina e um propulsor elétrico de alta eficiência, os integrando a uma transmissão híbrida dedicada (DHT) e a uma bateria de 1,83 kWh, que é recarregada pela regeneração de energia das frenagens e atuação do motor a combustão.
O trem de força entrega 224 cv de potência e 295 Nm de torque. A autonomia estimada, conforme o Inmetro, se aproxima de 1.000 quilômetros, resultado de um consumo de 15,5 km/l na cidade e de 13,7 km/l em rodovias.
Medindo 4.380 milímetros de comprimento, 1.860 mm de largura, 1.650 mm de altura e com entre-eixos de 2.620 mm, o SUV apresenta design robusto e sofisticado. O interior possui central multimídia de nove polegadas na versão Comfort e de 13,2 polegadas na Prestige.
Ambas as variantes vêm com seis airbags. O pacote ADAS 2.5 é privilégio do Jaecoo 5 Prestige, oferecendo funções de auxílio à condução como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão frontal e tráfego cruzado traseiro, entre outras.