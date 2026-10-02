Mercedes-Benz entra em novo segmento com o lançamento da Classe V

Disponível nas versões V 300 Avantgarde e V 300 Elegance, o veículo chega ao mercado brasileiro com preço público sugerido a partir de R$ 729.900,00. Sua proposta combina muito espaço, conforto e versatilidade, buscando atender variados estilos de vida e aplicações.





O interior para até sete ocupantes dispostos em três fileiras de bancos foi projetado para proporcionar comodidade e sofisticação em diferentes tipos de utilização, seja em transfers executivos, viagens em família ou trajetos urbanos. O veículo conta com acabamentos em couro e madeira, além de iluminação ambiente com 64 cores.





Na versão V 300 Avantgarde, a segunda fileira possui bancos individuais, permitindo diversas configurações, incluindo a disposição frente a frente. Já na Classe V 300 Elegance, os mesmos bancos oferecem climatização, apoio para os pés e carregador por indução para smartphones, se aproximando do conforto de uma sala executiva.





Ambas as versões são equipadas com o motor M254 a gasolina - que rende 231 cv de potência e 370 Nm de torque -, transmissão automática 9G-Tronic e tração traseira. Com 5.370 mm de comprimento, o veículo conta com porta-malas de 1.410 litros e tanque de combustível de 70 litros.





Tecnologias de conectividade tornam os deslocamentos ainda mais agradáveis. Sistema multimídia de última geração, integração e carregamento para smartphones, touchpad e sistema de som 3D criam condições para o trabalho ou entretenimento.





Pensando na praticidade no uso diário, há portas deslizantes elétricas em ambos os lados, janela traseira com abertura independente, sistema de trilhos com engate rápido e encostos rebatíveis dos bancos traseiros, recursos que ampliam a flexibilidade e facilitam o acesso ao habitáculo.





Na área da segurança e auxílio à condução, o Mercedes-Benz Classe V traz um pacote completo de recursos, incluindo assistentes ativos de frenagem, de manutenção de faixa e de ponto cego. A lista se completa com alerta de atenção e câmera de monitoramento do motorista, e câmera 360 graus.





"Com a Classe V, passamos a oferecer no Brasil uma proposta única dentro do nosso portfólio e no mercado automotivo de luxo. O veículo reúne sofisticação e amplitude em seu ambiente interno para até sete ocupantes, além diferentes configurações de assentos e tecnologias desenvolvidas para tornar cada viagem mais confortável, prática e conectada. É um produto que combina a funcionalidade necessária para o dia a dia com uma experiência de alto padrão em todos os detalhes", detalha Gabriel Valadão, head de produto da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.





Bancos dianteiros e volante possuem aquecimento para conforto térmico do motorista e passageiro