Volkswagen ID.4 volta ao Brasil agora como produto de venda em loja (foto principal)

Depois de estrear no País em 2023, por meio do programa de assinatura da marca, o veículo 100% elétrico retorna em sua versão mais avançada, oferecendo desempenho, tecnologia, conforto e segurança. Custando R$ 299.990,00, o ID.4 2027 poderá ser adquirido a partir de outubro.
Com proporções de um SUV médio, o modelo exibe design fluido e linhas limpas, inspiradas na natureza, que garantem coeficiente de arrasto de apenas 0,28. No interior, o estilo é minimalista e materiais sustentáveis foram aplicados: painel e portas contam com materiais sintéticos, enquanto os bancos receberam revestimento em microfibra feita com 71% de matéria-prima reciclável.
O quadro de instrumentos digital permanece fixo na coluna de direção atrás do volante, que retoma os botões físicos. Uma nova central multimídia de 12,9 polegadas com comando de voz e navegação nativa tem interface intuitiva e mais responsiva.
Uma novidade importante reside no propulsor elétrico. Agora, o ID.4 dispõe de 286 cv de potência e 545 Nm de torque, fornecidos pela nova bateria de 84 kWh. Há quatro modos de condução: Eco, Normal, Sport e Individual.
A potência extra não prejudicou a autonomia, que atinge 389 quilômetros segundo o Inmetro. É possível carregamento em corrente contínua (DC) de até 185 kW, o que eleva a energia da bateria de 10% para 80% em 25 minutos.
O Volkswagen ID.4 traz uma lista extensa de sistemas ativos de segurança ao condutor, com alguns bem incomuns. O Emergency Assist, por exemplo, é capaz de assumir o controle do carro caso o motorista perca a consciência, efetuando a parada de forma segura.
O Memory Park Assist, por sua vez, proporciona conveniência. Nos locais que o motorista costuma estacionar com frequência, o recurso memoriza o trajeto e o espaço exato em que a vaga fica, assumindo o controle da direção durante toda a manobra.