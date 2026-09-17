CS55 é o primeiro híbrido plug-in flex da Caoa Changan (foto)

O SUV médio chega para ser o carro-chefe da marca no Brasil. O modelo é oferecido nas versões Prime e Infinity, equipadas com motor 1.5 Turbo TGDI Flex, e na inédita PHEV Flex.





Custando R$ 154.990,00, a configuração Infinity pode ser adquirida à pronta entrega. Os CS55 Prime e PHEV Flex, com respectivos preços de R$ 144.990,00 e R$ 189.990,00, estão disponíveis em pré-venda.





Associado ao câmbio de dupla embreagem DCT de sete marchas, o propulsor 1.5 Turbo TGDI Flex faz o veículo obter consumo urbano de 10,4 km/l e rodoviário de 12,1 km/l, usando gasolina. O sistema híbrido plug-in flex integra esse mesmo motor a combustão a um propulsor elétrico e à transmissão DHT, que é específica para híbridos.





Este conjunto híbrido entrega 286 cv de potência e 460,6 Nm de torque ao CS55. A eficiência energética do trem de força é destaque: a média de consumo pode atingir 42,2 km/l, com autonomia total de até 1.200 quilômetros, combinando bateria e combustível.





Um dos atributos mais avançados do sistema híbrido plug-in flex da Caoa Changan é o “Intelligent Energy Management”, gerenciamento de energia baseado em Inteligência Artificial. A tecnologia aprende continuamente o padrão de condução do motorista, adaptando automaticamente quatro características do comportamento do veículo: resposta dinâmica, regeneração de energia, modo de frenagem e estilo de direção.





Dotado de suspensão independente nas quatro rodas, com arquitetura McPherson na dianteira e Multilink na traseira, o SUV proporciona conforto ao rodar e estabilidade direcional. O pacote ADAS Nível 2+ fornece assistência à condução por meio de recursos como piloto automático adaptativo com função Stop & Go, alerta de colisão frontal e frenagem autônoma de emergência.





Menção especial à função que facilita a entrada e a saída de vagas estreitas. Por meio da chave inteligente, é possível movimentar remotamente o veículo para frente ou para trás, sem precisar estar na cabine.





O novo Caoa Changan CS55 adota uma linguagem visual marcada por proporções imponentes e superfícies fluidas. No interior, a experiência digital é dada pela central multimídia de 14,6 polegadas e pelo quadro de instrumentos virtual de 10,3 polegadas.







