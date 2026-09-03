Renault renova visual e insere mais tecnologia no Kwid 2027 (foto principal)

O carro chega em três versões de acabamento: Evolution, Techno e Outsider, com novas rodas de 14 polegadas em todas elas. Mesmo trazendo mais equipamentos, os preços não foram alterados pela fabricante, ficando em R$ 71.190,00, R$ 75.990,00 e por R$ 84.890,00, respectivamente.
A renovação do design valoriza o estilo SUV do Kwid e adota a nova identidade visual da Renault, já presente nos modelos Kardian, Boreal e Koleos. A dianteira apresenta novo para-choque mais moderno e imponente, integrado com a nova grade frontal com acabamento em preto brilhante.
Todas as variantes do Kwid agora vêm com luzes de circulação diurna em LED, enquanto na traseira há novas lanternas com lentes translúcidas, além da assinatura luminosa em LED.
Internamente, o painel de instrumentos é completamente novo, contando com visor digital de sete polegadas. Acabamentos coloridos, que mudam de tonalidade conforme a versão, conferem um toque ousado à cabine.
O volante multifuncional também é inédito, e os bancos receberam novos revestimentos e formas 3D. Com tela maior, de 10,1 polegadas, a nova central multimídia Media Evolution oferece mais tecnologia e conectividade sem fio para Apple Car Play e Android Auto.
O motor do Renault Kwid continua sendo o 1.0 SCe de três cilindros, com 12 válvulas, duplo comando de válvulas e bloco em alumínio, que rende 71 cv de potência com etanol e 68 cv com gasolina. O torque é de 98 Nm com etanol e 92,1 Nm com gasolina.
A economia de combustível se destaca no veículo, que consegue fazer 14,4 km/l com gasolina e 10,4 km/l com etanol na cidade. Em uso rodoviário, as médias são de 15,4 km/l com gasolina e 10,7 km/l com etanol.