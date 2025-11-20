Ford Maverick Hybrid fica mais moderna e completa em nova linha

A linha 2025 da primeira picape híbrida do mercado brasileiro chega com novidades no design, tecnologia e segurança, além de ganhar um trem de força elétrico mais eficiente. Seu preço ao público é de R$ 239.900,00.

No visual externo, para-choque dianteiro, faróis de LED em formato de “C” e a grade dianteira com fechamento ativo e detalhes cromados são novos, complementados pelas rodas exclusivas de 19 polegadas. Internamente, também são novos o quadro de instrumentos digital de oito polegadas e a central multimídia Sync 4 com tela de 13,2 polegadas, GPS embarcado e conexão sem fio com Apple CarPlay e Android Auto.

O novo propulsor elétrico da Maverick Hybrid tem 190 cv de potência e torque instantâneo de 320 Nm, 35% maior que o do anterior. Junto dele vem também um gerador mais forte, de 93 kW. Completando o conjunto híbrido, o motor 2.5 a gasolina fornece 162 cv (resultando em potência combinada de 194 cv) e 210 Nm de força.

Sua bateria de íons de lítio, com capacidade de 1,1 kWh e alta densidade de energia, conta com tecnologia avançada para otimizar o desempenho e a durabilidade. A nova transmissão automática eCVT, do tipo Power-Split, gerencia o torque dos motores a combustão e elétrico conforme a velocidade, aceleração e outros fatores, maximizando a eficiência energética.

"O motorista da Maverick Hybrid não precisa se preocupar em selecionar o motor a combustão ou elétrico. O sistema aciona automaticamente cada motor, ou ambos, para garantir maior eficiência. Essa combinação é feita conforme a demanda de potência e modo de dirigir, considerando fatores como aceleração, temperatura do motor, inclinação da estrada, uso do ar-condicionado e carga do veículo", explica Ariane Campos, supervisora de engenharia da Ford América do Sul.

Há cinco modos de condução - Normal, Eco, Esportivo, Escorregadio e Rebocar/Transportar –, que ajustam parâmetros como a resposta do acelerador, atuação do controle de estabilidade e tração, gerenciamento da transmissão e do sistema híbrido. Outra novidade da picape híbrida da Ford é a tração integral (AWD) inteligente, que atua sob demanda, aumentando a estabilidade especialmente em condições de baixa aderência.

A segurança ativa foi reforçada com a introdução de uma série de auxílios à condução: piloto automático adaptativo com Stop & Go, assistente de manutenção e centralização em faixa, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, controle automático em descidas e monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzado.

"A nova Maverick Hybrid foi projetada para oferecer uma experiência completa ao usuário, unindo o melhor em capacidade, tecnologia, equipamentos e eficiência. É uma picape moderna, robusta e verdadeiramente versátil, que entrega também diversão ao dirigir e um padrão inigualável de conforto no uso diário", garante Marcel Bueno, diretor de marketing da Ford América do Sul.