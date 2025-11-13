Geely EX2 chega prometendo o menor custo por quilômetro rodado

O carro urbano totalmente elétrico estreia no Brasil nas versões Pro e Max, que serão vendidas por R$ 119.990,00 e R$ 135.100,00 respectivamente. Líder de vendas no mercado chinês, o modelo tem design expressivo, interior "descolado" e oferece tecnologia e praticidade para o uso no dia a dia.

Seu motor elétrico traseiro gera 116 cv de potência e 150 Nm de torque, permitindo aceleração de zero a 100 km/h em 10,2 segundos. Há três modos de condução: Eco, Comfort e Sport, que alteram as respostas da direção, acelerador e do freio.

As baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) possuem 39,4 kWh de capacidade e possibilitam autonomia de até 289 quilômetros na medição do Inmetro. As baterias vão de 30% a 80% de energia em pouco mais de 20 minutos, quando carregadas em corrente contínua (DC) de até 70 kW.

As suspensões são independentes nas quatro rodas, tipo McPherson na dianteira e multilink na traseira. Com 4,13 metros de comprimento, 2,65 m de distância entre-eixos e 1,80 m de largura, o veículo é projetado para cinco ocupantes.

"O Geely EX2 se coloca como a melhor opção de a mobilidade elétrica acessível no mercado nacional, oferecendo uma solução inteligente tanto para quem nunca possuiu um carro elétrico, quanto para quem já conhece e tem agora a opção de comprar um modelo consagrado no maior mercado do mundo", afirma Alex Chen, diretor comercial da Geely.