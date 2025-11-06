Omoda 5 e Omoda 7 são lançados pela chinesa Omoda & Jaecoo

A marca do Grupo Chery traz para o Brasil os dois SUVs híbridos, considerados os mais tecnológicos da linha, ambos nas versões Luxury e Prestige. O Omoda 5 custa a partir de R$ 159.990,00 e o Omoda 7 a partir de R$ 254.990,00.

O Omoda 7 é um híbrido plug-in (PHEV), que combina motor turbo a gasolina de 1.5 litro e propulsor elétrico avançado. A potência total é de 279 cv, com 365 Nm de torque. A autonomia máxima é de 1.200 quilômetros, com até 60 quilômetros (Inmetro) de alcance no modo exclusivamente elétrico.

Híbrido do tipo convencional (HEV), o Omoda 5 usa o mesmo motor turbo a gasolina de 1.5 litro, mas aliado a um propulsor elétrico menos potente. Com isso, torque e potência ficam mais baixos: 298 Nm e 204 cv, respectivamente. A autonomia também é menor: cerca de 1.000 quilômetros.