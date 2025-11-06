Leapmotor C10 estreia no Brasil com opções híbrida e 100% elétrica (foto principal)

O SUV é o primeiro de uma série de lançamentos que a marca chinesa do grupo automotivo Stellantis fará no mercado nacional. Promocionais para o início das vendas, os preços partem de R$ 189.990,00 para a versão elétrica (BEV) e de R$ 199.990,00 para a versão Ultra-Híbrida (REEV).
A tecnologia REEV faz com que a tração do C10 Ultra-Híbrido seja sempre elétrica, independentemente do nível de carga da bateria. O motor a combustão foi projetado para atuar exclusivamente como gerador, resultando em mais eficiência e conforto.
O motorista pode escolher como rodar, pois o C10 Ultra-Híbrido oferece, além dos programas de condução, quatro modos de energia específicos: EV+ (máximo uso da bateria, com motor a combustão acionado apenas quando a bateria alcança um nível mínimo de carga), EV (para utilização no dia a dia das cidades, prioriza o uso da bateria, com intervenção mais frequente do motor), Combustível (recomendado para viagens, equaliza a energia da bateria e o trabalho do motor a combustão para alcançar a maior autonomia possível) e Power+ (ativa instantaneamente o motor gerador, para garantir energia para a bateria).
O C10 possui motor elétrico síncrono (de maior eficiência) que entrega 320 Nm de torque - a potência é de 218 cv na opção 100% elétrica e de 215 cv na Ultra-Híbrida. A recarga das baterias pode ser feita via conectores do Tipo 2 (AC) e CCS2 (DC), sendo compatível com carregadores portáteis, aparelhos wallbox (de parede) e sistemas de recarga ultra rápida.
Seja qual for a versão, o veículo tem sempre tração traseira. A lista de recursos de auxílio à condução é composta de leitor automático de placas, assistente de manutenção de faixa, piloto automático com controle automático da distância do veículo à frente, frenagem autônoma de emergência, alerta de ponto cego, aviso de tráfego cruzado, sensores de manobra com frenagem automática e farol alto automático.
Híbrido ou elétrico, o Leapmotor C10 apresenta o mesmo design externo - a única diferença fica por conta do bocal de reabastecimento de combustível. Com estilo imponente, a carroceria mede 4,74 metros de comprimento, 2,13 m de largura (com retrovisores), 1,68 m de altura e 2,82 m de entre-eixos.
O interior se caracteriza pela arquitetura “clean”, com poucos comandos e botões. Todas as funções podem ser monitoradas ou controladas diretamente pela central multimídia de 14,6 polegadas.
A Volkswagen anunciou que, a partir de 2026, todo novo veículo desenvolvido e fabricado na América do Sul terá versões eletrificadas. O portfólio da marca incluirá veículos híbridos de todos os tipos: leves, convencionais e plug-in. O primeiro modelo será feito na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), com sistema de propulsão HEV flex.
A marca do Grupo Chery traz para o Brasil os dois SUVs híbridos, considerados os mais tecnológicos da linha, ambos nas versões Luxury e Prestige. O Omoda 5 custa a partir de R$ 159.990,00 e o Omoda 7 a partir de R$ 254.990,00.
O Omoda 7 é um híbrido plug-in (PHEV), que combina motor turbo a gasolina de 1.5 litro e propulsor elétrico avançado. A potência total é de 279 cv, com 365 Nm de torque. A autonomia máxima é de 1.200 quilômetros, com até 60 quilômetros (Inmetro) de alcance no modo exclusivamente elétrico.
Híbrido do tipo convencional (HEV), o Omoda 5 usa o mesmo motor turbo a gasolina de 1.5 litro, mas aliado a um propulsor elétrico menos potente. Com isso, torque e potência ficam mais baixos: 298 Nm e 204 cv, respectivamente. A autonomia também é menor: cerca de 1.000 quilômetros.
O Renault Group e a Geely assinaram acordo definitivo para ampliar sua cooperação estratégica para a produção e venda de veículos de zero e baixas emissões pela Renault do Brasil, contemplando carros específicos da marca francesa e outros da chinesa. Como desdobramento das negociações, a Geely adquire uma participação de 26,4% na Renault do Brasil, o que lhe assegura acesso à infraestrutura industrial e comercial da subsidiária.