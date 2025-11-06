Leapmotor C10 estreia no Brasil com opções híbrida e 100% elétrica (foto principal)

O SUV é o primeiro de uma série de lançamentos que a marca chinesa do grupo automotivo Stellantis fará no mercado nacional. Promocionais para o início das vendas, os preços partem de R$ 189.990,00 para a versão elétrica (BEV) e de R$ 199.990,00 para a versão Ultra-Híbrida (REEV).

A tecnologia REEV faz com que a tração do C10 Ultra-Híbrido seja sempre elétrica, independentemente do nível de carga da bateria. O motor a combustão foi projetado para atuar exclusivamente como gerador, resultando em mais eficiência e conforto.

O motorista pode escolher como rodar, pois o C10 Ultra-Híbrido oferece, além dos programas de condução, quatro modos de energia específicos: EV+ (máximo uso da bateria, com motor a combustão acionado apenas quando a bateria alcança um nível mínimo de carga), EV (para utilização no dia a dia das cidades, prioriza o uso da bateria, com intervenção mais frequente do motor), Combustível (recomendado para viagens, equaliza a energia da bateria e o trabalho do motor a combustão para alcançar a maior autonomia possível) e Power+ (ativa instantaneamente o motor gerador, para garantir energia para a bateria).

O C10 possui motor elétrico síncrono (de maior eficiência) que entrega 320 Nm de torque - a potência é de 218 cv na opção 100% elétrica e de 215 cv na Ultra-Híbrida. A recarga das baterias pode ser feita via conectores do Tipo 2 (AC) e CCS2 (DC), sendo compatível com carregadores portáteis, aparelhos wallbox (de parede) e sistemas de recarga ultra rápida.

Seja qual for a versão, o veículo tem sempre tração traseira. A lista de recursos de auxílio à condução é composta de leitor automático de placas, assistente de manutenção de faixa, piloto automático com controle automático da distância do veículo à frente, frenagem autônoma de emergência, alerta de ponto cego, aviso de tráfego cruzado, sensores de manobra com frenagem automática e farol alto automático.

Híbrido ou elétrico, o Leapmotor C10 apresenta o mesmo design externo - a única diferença fica por conta do bocal de reabastecimento de combustível. Com estilo imponente, a carroceria mede 4,74 metros de comprimento, 2,13 m de largura (com retrovisores), 1,68 m de altura e 2,82 m de entre-eixos.