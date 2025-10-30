GWM apresenta o Wey 07, SUV híbrido plug-in com seis lugares (foto principal)

O veículo de luxo estreia no Brasil em versão única, com pacote completo de equipamentos e acabamento premium, custando R$ 429 mil. Desenvolvido sobre a plataforma Hi4, combina performance, sofisticação e alta tecnologia.
O Wey 07 possui um motor turbo a gasolina de 1.5 litro e dois motores elétricos - um dianteiro e um traseiro, independentes. O conjunto proporciona tração integral com distribuição variável da força entre os eixos, fornecendo 517 cv de potência total e 820 Nm de torque.
A transmissão de quatro marchas foi desenvolvida pela própria GWM para maximizar a eficiência energética e o conforto de rodagem em veículos híbridos. O sistema opera em múltiplos modos automáticos, adaptando-se a diferentes estilos de condução e tipos de terrenos.
Uma bateria de lítio de alta tensão, com capacidade de 42,5 kWh, permite que o SUV tenha uma autonomia elétrica de até 128 quilômetros, segundo o Inmetro. Em ligação DC (corrente contínua), com potência de até 60 kW, a bateria pode ter sua carga elevada de 30% para 80% em 26 minutos, enquanto que plugada em AC (corrente alternada), com potência de até 6,6 kW, a recarga da bateria de 15% para 100% demora de seis a sete horas.
Com linhas elegantes e proporções imponentes, o Wey 07 mede 5,15 metros de comprimento, 1,98 m de largura, 1,8 m de altura e tem 3,05 m de entre-eixos. No interior, marcado por materiais nobres, os dois bancos dianteiros contam com 12 ajustes elétricos, oito modos de massagem, aquecimento, ventilação e memória de posição.
A segunda fileira traz dois bancos com 10 ajustes elétricos, apoios de pernas e lombar, dois modos de massagem, ventilação e aquecimento independentes e persianas retráteis para privacidade. A terceira fileira de dois bancos é mais alta para conceder uma melhor visão aos ocupantes.
O cockpit digital é composto pelo painel de instrumentos de 12,3 polegadas, pela central multimídia de 14,6 polegadas e por um head-up display de 2,5 polegadas. O GWM Wey 07 disponibiliza condução semiautônoma de nível 2+, que contempla controle de cruzeiro adaptativo inteligente, assistente de faixa, frenagem automática de emergência e estacionamento automático.
A Ford confirmou que irá iniciar a produção da Ranger Híbrida Plug-in na América do Sul em 2027. Para fabricar a primeira versão eletrificada da picape na região, a empresa está realizando um aporte adicional de US$ 170 milhões na sua planta industrial de Pacheco, na Argentina. O valor se soma aos US$ 700 milhões já investidos pela Ford na unidade fabril no período de 2021 a 2025, totalizando US$ 870 milhões.
O caminhão traz uma evolução da tecnologia de aceleração inteligente. Batizado de I-Torque, o novo sistema atua entregando força e diminuindo o consumo de combustível durante todo o trajeto percorrido pelo veículo.
Em trechos planos, a exigência de torque é menor. Já em subidas, com o peso da carga, é necessária mais força para elevar a velocidade e sustentar a marcha adequada.
O I-Torque monitora a posição do pedal do acelerador, a topografia da estrada, o peso transportado e a velocidade praticada pelo Volvo FH. Com essas informações, mantém o torque em níveis ideais, proporcionando uma condução mais eficiente.
Para economizar combustível é importante aproveitar a inércia, o peso da carga e acelerar nos momentos certos. O I-Torque permite redução de até 3% no consumo de combustível, especialmente em composições maiores e em topografias desafiadoras.
General Motors do Brasil e Uber firmaram acordo para facilitar aos motoristas cadastrados no aplicativo de mobilidade a aquisição do Spark EUV, novo SUV compacto totalmente elétrico da Chevrolet. As condições especiais incluem desconto de até 10% na compra à vista ou financiamento com taxa a partir de 0% ao mês. Além disso, a Uber oferecerá cashback de até R$ 6.840,00 para os 300 primeiros motoristas compradores do modelo. As empresas projetam colocar de 300 a 500 Chevrolet Spark nas ruas até o final deste ano e atingir cerca de 2,5 mil unidades ao longo de 2026.