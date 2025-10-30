GWM apresenta o Wey 07, SUV híbrido plug-in com seis lugares (foto principal)

O veículo de luxo estreia no Brasil em versão única, com pacote completo de equipamentos e acabamento premium, custando R$ 429 mil. Desenvolvido sobre a plataforma Hi4, combina performance, sofisticação e alta tecnologia.

O Wey 07 possui um motor turbo a gasolina de 1.5 litro e dois motores elétricos - um dianteiro e um traseiro, independentes. O conjunto proporciona tração integral com distribuição variável da força entre os eixos, fornecendo 517 cv de potência total e 820 Nm de torque.

A transmissão de quatro marchas foi desenvolvida pela própria GWM para maximizar a eficiência energética e o conforto de rodagem em veículos híbridos. O sistema opera em múltiplos modos automáticos, adaptando-se a diferentes estilos de condução e tipos de terrenos.

Uma bateria de lítio de alta tensão, com capacidade de 42,5 kWh, permite que o SUV tenha uma autonomia elétrica de até 128 quilômetros, segundo o Inmetro. Em ligação DC (corrente contínua), com potência de até 60 kW, a bateria pode ter sua carga elevada de 30% para 80% em 26 minutos, enquanto que plugada em AC (corrente alternada), com potência de até 6,6 kW, a recarga da bateria de 15% para 100% demora de seis a sete horas.

Com linhas elegantes e proporções imponentes, o Wey 07 mede 5,15 metros de comprimento, 1,98 m de largura, 1,8 m de altura e tem 3,05 m de entre-eixos. No interior, marcado por materiais nobres, os dois bancos dianteiros contam com 12 ajustes elétricos, oito modos de massagem, aquecimento, ventilação e memória de posição.

A segunda fileira traz dois bancos com 10 ajustes elétricos, apoios de pernas e lombar, dois modos de massagem, ventilação e aquecimento independentes e persianas retráteis para privacidade. A terceira fileira de dois bancos é mais alta para conceder uma melhor visão aos ocupantes.