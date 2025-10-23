Novo Honda WR-V vem disputar com força entre os SUVs compactos (foto principal)

Produzido no Brasil, na fábrica de Itirapina, com motor feito na unidade de Sumaré, ambas no estado de São Paulo, o veículo é um projeto completamente inédito. Duas versões serão oferecidas aos consumidores, EX e ELX, com respectivos preços de R$ 144.900,00 e R$ 149.900,00.

O design do WR-V se notabiliza pelas linhas retas, que produzem um visual imponente. O capô alongado, a frente verticalizada e a linha de cintura alta transmitem robustez.

O elegante conjunto óptico dianteiro, com design afilado que integra as luzes diurnas aos indicadores de direção, possui LEDs nos faróis alto e baixo. Na traseira elevada, uma faixa acrílica refletiva conecta as lanternas, também em LED.

A arquitetura da cabine segue o mesmo conceito do exterior, valorizando traços retilíneos e elementos que destacam a horizontalidade. Materiais suaves ao toque e o acabamento esmerado conferem requinte a ambas as versões.

A largura da carroceria, altura do teto e generosa distância entre-eixos asseguram espaço interno amplo. O porta-malas de 458 litros de capacidade pode atingir 1.466 litros com o rebatimento dos encostos dos bancos traseiros.

O WR-V é equipado com o motor 1.5 aspirado de quatro cilindros dotado do sistema i-VTEC, que permite a variação da amplitude e da duração da abertura das válvulas de admissão, otimizando o desempenho em diferentes regimes de rotação. Flex, o propulsor tem potência de até 126 cv, seja qual for o combustível, enquanto o torque máximo é de 154,8 Nm com etanol e 151,9 Nm com gasolina.

A transmissão continuamente variável (CVT) permite uso em modo totalmente automático, ou manual, com acionamento por meio de borboletas localizadas no volante. As suspensões — dianteira McPherson e traseira por eixo de torção — foram cuidadosamente calibradas para atender às condições de tráfego no Brasil, equilibrando conforto e estabilidade.

O SUV compacto da Honda conta com o Sensing, um completo pacote de tecnologias de segurança e assistência ao motorista baseado nas imagens captadas por uma câmera de longo alcance e de visão grande angular instalada no topo do para-brisa. Entre suas funções, estão controle de cruzeiro adaptativo, permanência e centralização em faixa, frenagem para mitigação de colisão e comutação automática do farol alto.

Subsidiária consolidada

O BMW Group completou três décadas de atuação no Brasil. Desde sua chegada, em 1995, a empresa se consolidou com uma estrutura completa: um escritório nacional de vendas, operação de serviços financeiros, duas fábricas — de carros e motos — e cerca de mil colaboradores. Suas concessionárias estão presentes em 49 cidades do País, com 74 pontos de atendimento.

Concessionária 200

O Grupo Via Porto é o mais novo representante da BYD em Porto Alegre (RS), operando a concessionária de número 200 da marca chinesa no território brasileiro. A inauguração da loja, situada na Avenida Ipiranga, 5810, foi na quarta-feira passada.

Sedã esportivo, novo VW Jetta GLI está chegando às revendas (foto)

A partir de 8 de novembro, o modelo poderá ser adquirido por quem desembolsar R$ 269.990,00. Com visual renovado e teto solar panorâmico de série, o carro tem motor 2.0 turbo de 231 cv de potência e 350 Nm de torque, aliado à transmissão DSG de sete marchas.

O conjunto motriz possibilita aceleração de zero a 100 km/h em 6,6 segundos. A tração dianteira é auxiliada por um diferencial eletrônico de deslizamento limitado, o que proporciona mais estabilidade nas curvas e melhor desempenho em condições de pouca aderência.