Volkswagen lança o novo Taos, que chega mais seguro e conectado

Agora produzido no México, o SUV evoluiu em sua linha 2026, começando pela identidade visual. O Taos é o primeiro modelo no mercado nacional a receber o logotipo VW iluminado na traseira: o emblema acende em vermelho, estando inserido na faixa refletiva que conecta as novas lanternas traseiras.

Na dianteira, os faróis IQ. Light seguem como item de série, exibindo um layout diferente, em formato de “X” no canhão principal em LED. Os novos para-choques apresentam aberturas para entrada de ar maiores.

O Taos mede 4.467 mm de comprimento, 1.841 mm de largura (1.920 mm incluindo os espelhos retrovisores), 1.626 mm de altura e 2.680 mm de entre-eixos. As rodas são de 19 polegadas na versão Highline e podem ser de 18 polegadas na configuração Comfortline.

Na cabine, painel, portas e bancos receberam novo revestimento premium, com costuras em contraste e luzes ambiente com 10 opções de cores. A arquitetura do painel foi reformulada, com a nova multimídia VW Play Connect de 10,1 polegadas sendo agora flutuante.

Por solicitação dos clientes, o volante retomou os botões físicos. O quadro de instrumentos digital Active Info Display, de 10,25 polegadas, tem suas interfaces selecionadas pelos botões localizados do lado esquerdo do volante ou pela ponta da alavanca de seta.

O espaço interno é fundamental na categoria de SUVs médios, que costumam ser veículos escolhidos por famílias. Para carregar as bagagens, o porta-malas oferece 498 litros de capacidade, e os passageiros do banco traseiro desfrutam de folga para joelhos e cotovelos.