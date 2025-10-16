Volkswagen lança o novo Taos, que chega mais seguro e conectado

Agora produzido no México, o SUV evoluiu em sua linha 2026, começando pela identidade visual. O Taos é o primeiro modelo no mercado nacional a receber o logotipo VW iluminado na traseira: o emblema acende em vermelho, estando inserido na faixa refletiva que conecta as novas lanternas traseiras.
Na dianteira, os faróis IQ. Light seguem como item de série, exibindo um layout diferente, em formato de “X” no canhão principal em LED. Os novos para-choques apresentam aberturas para entrada de ar maiores.
O Taos mede 4.467 mm de comprimento, 1.841 mm de largura (1.920 mm incluindo os espelhos retrovisores), 1.626 mm de altura e 2.680 mm de entre-eixos. As rodas são de 19 polegadas na versão Highline e podem ser de 18 polegadas na configuração Comfortline.
Na cabine, painel, portas e bancos receberam novo revestimento premium, com costuras em contraste e luzes ambiente com 10 opções de cores. A arquitetura do painel foi reformulada, com a nova multimídia VW Play Connect de 10,1 polegadas sendo agora flutuante.
Por solicitação dos clientes, o volante retomou os botões físicos. O quadro de instrumentos digital Active Info Display, de 10,25 polegadas, tem suas interfaces selecionadas pelos botões localizados do lado esquerdo do volante ou pela ponta da alavanca de seta.
O espaço interno é fundamental na categoria de SUVs médios, que costumam ser veículos escolhidos por famílias. Para carregar as bagagens, o porta-malas oferece 498 litros de capacidade, e os passageiros do banco traseiro desfrutam de folga para joelhos e cotovelos.
O motor do Volkswagen Taos permanece o 250 TSI, o qual fornece 150 cv de potência e 250 Nm de torque, vindo acoplado ao câmbio automático de oito marchas. A lista de sistemas de segurança ativa contempla o inédito assistente de viagem, que se une ao assistente de permanência em faixa, monitor de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo com Stop & Go e à frenagem autônoma de emergência com função que evita um segundo impacto em caso de acidente.
As vendas financiadas de veículos no Brasil alcançaram o total de 5.321.080 unidades de janeiro a setembro de 2025, entre automóveis leves, motos e pesados. O resultado acumulado é o maior desde 2011.
A Hyundai também passa a ter seu programa de carro por assinatura no Brasil. O serviço Hyundai Assina já está disponível nas concessionárias da Grande São Paulo e será expandido para todo o País até o final deste ano.
A Stellantis irá produzir a Ram Dakota no Polo Automotivo de Córdoba. A iniciativa consolida a fábrica na Argentina como um hub industrial de picapes para a América do Sul.
A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares aumentou sua projeção anual de produção de motocicletas em 2025 para 1.950.000 unidades. A nova estimativa indica um crescimento de 11,5%.
Disponível a partir de novembro, a motocicleta tem versão com câmbio convencional de seis marchas (MT) ou dotada de transmissão com dupla embreagem (DCT), que pode ser usada em modo automático ou manual. O modelo 2026 traz refinamentos no design, novo painel digital e inéditos materiais sustentáveis na carenagem. O preço público, sem frete, é de R$ 56.621,00 para a NC750X MT e de R$ 61.948,00 para a NC750X DCT.
No visual, destaque para o para-brisa e grupo óptico de LED redesenhados. O novo painel de instrumentos digital colorido de cinco polegadas exibe grafismos legíveis mesmo sob luz solar direta. O motor bicilíndrico de oito válvulas entrega potência de até 58 cv e torque máximo de 68,6 Nm.
O chassi possui suspensão dianteira Showa, com válvula de dupla curvatura e curso de 120 mm, e traseira Pro-Link, com monoamortecedor regulável e curso de 121 mm na versão MT e de 122 mm na DCT. O sistema de freio dianteiro trocou o disco único do modelo anterior por discos duplos de 296 mm.