Maior e mais potente, novo Audi Q5 chega como SUV e Sportback

A terceira geração do modelo adota equipamentos inéditos e a nova identidade visual da marca alemã. Disponível na versão Advanced quattro, custa R$ 399.990,00 na carroceria SUV e R$ 429.990,00 na Sportback.

No design externo, os vincos e traços retos deram lugar para linhas mais fluidas. A dianteira se caracteriza pelos faróis mais estreitos e generosas tomadas de ar verticais, enquanto a traseira apresenta cintura elevada e lanternas 100% LED interligadas.

No interior, requinte e sofisticação aparecem nos revestimentos nobres e texturas suaves ao toque. Com duas telas paralelas, o display panorâmico de 14,5 polegadas com navegador integrado e o quadro de instrumentos virtual de 11,9 polegadas, a digitalização predomina na cabine.

Entre os itens de conforto e conveniência, estão presentes ar-condicionado automático de três zonas, bancos dianteiros com apoio lombar e ajustes elétricos, luz ambiente com 30 opções de cores, volante multifuncional em couro e tampa do porta-malas com abertura e fechamento elétricos.

O Audi Q5 utiliza o novo desenvolvimento "evo5" do motor 2.0 TFSI, cuja potência aumentou de 265 cv para 272 cv e o torque de 370 Nm para 400 Nm. A transmissão S Tronic de sete velocidades rege o trem de força, contando com o apoio da tração integral quattro, capaz de distribuir o torque na proporção de até 100% para as rodas dianteiras e até 50% para as rodas traseiras.

No uso urbano, a dirigibilidade se notabiliza pela agilidade e suavidade. Rodando em estradas, o veículo demonstra comportamento dinâmico vigoroso, com prontas respostas ao acelerador e elevada estabilidade nas curvas.

O pacote de recursos de segurança inclui alerta de saída de faixa, frenagem automática de emergência e diversos assistentes: de estacionamento, de conversão, de mudança de faixa e de tráfego transversal dianteiro. Há ainda controle de cruzeiro adaptativo, detector de atenção e sonolência do motorista e sete airbags - dianteiros, laterais dianteiros, de cortinas e central entre os bancos dianteiros.