Haval H9 é novo SUV com cabine para sete pessoas da GWM

O veículo estreia no mercado brasileiro em versão única, a Exclusive TD480, custando R$ 319 mil. Entre seus destaques estão o pacote de itens de segurança e a garantia de fábrica de 10 anos para motor, transmissão, eixos, freios, caixa de direção e ar-condicionado.

O design robusto e elegante é notabilizado pelos faróis redondos 100% de LED com assinatura luminosa exclusiva. Medindo 4,95 metros de comprimento, 1,93 m de altura, 1,97 m de largura e entre-eixos de 2,85 m, o Haval H9 tem bastante espaço interno e conforto para acomodar até sete ocupantes. Com a terceira fileira de bancos rebatida, ou seja, levando cinco pessoas, seu porta-malas oferece capacidade de 791 litros.

A cabine alia sofisticação e tecnologia, incluindo conveniências como bancos dianteiros com massagem, aquecimento, ventilação, ajustes elétricos e memória de posição. O volante também traz o recurso de aquecimento. O painel virtual de 10,25 polegadas e a central multimídia de 14,6 polegadas formam uma grande interface digital.

Sob o capô, o SUV traz um motor turbodiesel de 2.4 litros, que entrega 184 cv e 480 Nm de torque - 100% do torque fica disponível a partir de 1.500 rpm. A transmissão automática de nove marchas proporciona trocas rápidas e suaves.

O Haval H9 conta com tração 4x4, bloqueio do diferencial dianteiro e traseiro, caixa de redução e sete modos de condução, que permitem enfrentar as trilhas mais severas. Seu potencial off road é acentuado pelos elevados ângulos de ataque e saída (respectivamente 31 graus e 25 graus), pela altura livre do solo de 224 mm e pela capacidade de imersão de até 800 mm.

Há ainda recursos especiais, como a função que reduz o raio de giro em até 1,5 metro e a visão panorâmica 540 graus com “chassi transparente”. A suspensão dianteira é independente do tipo “duplo A”, enquanto a traseira possui eixo rígido com cinco braços.