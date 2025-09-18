Haval H9 é novo SUV com cabine para sete pessoas da GWM

O veículo estreia no mercado brasileiro em versão única, a Exclusive TD480, custando R$ 319 mil. Entre seus destaques estão o pacote de itens de segurança e a garantia de fábrica de 10 anos para motor, transmissão, eixos, freios, caixa de direção e ar-condicionado.
O design robusto e elegante é notabilizado pelos faróis redondos 100% de LED com assinatura luminosa exclusiva. Medindo 4,95 metros de comprimento, 1,93 m de altura, 1,97 m de largura e entre-eixos de 2,85 m, o Haval H9 tem bastante espaço interno e conforto para acomodar até sete ocupantes. Com a terceira fileira de bancos rebatida, ou seja, levando cinco pessoas, seu porta-malas oferece capacidade de 791 litros.
A cabine alia sofisticação e tecnologia, incluindo conveniências como bancos dianteiros com massagem, aquecimento, ventilação, ajustes elétricos e memória de posição. O volante também traz o recurso de aquecimento. O painel virtual de 10,25 polegadas e a central multimídia de 14,6 polegadas formam uma grande interface digital.
Sob o capô, o SUV traz um motor turbodiesel de 2.4 litros, que entrega 184 cv e 480 Nm de torque - 100% do torque fica disponível a partir de 1.500 rpm. A transmissão automática de nove marchas proporciona trocas rápidas e suaves.
O Haval H9 conta com tração 4x4, bloqueio do diferencial dianteiro e traseiro, caixa de redução e sete modos de condução, que permitem enfrentar as trilhas mais severas. Seu potencial off road é acentuado pelos elevados ângulos de ataque e saída (respectivamente 31 graus e 25 graus), pela altura livre do solo de 224 mm e pela capacidade de imersão de até 800 mm.
Há ainda recursos especiais, como a função que reduz o raio de giro em até 1,5 metro e a visão panorâmica 540 graus com “chassi transparente”. A suspensão dianteira é independente do tipo “duplo A”, enquanto a traseira possui eixo rígido com cinco braços.
O novo modelo da GWM vem com seis airbags de série, incluindo cortinas que protegem todas as fileiras. Possui também sistemas de assistência ao condutor como controle de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego, assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência e monitoramento de tráfego cruzado traseiro.
O chassi BZRLE tem piso baixo e atenderá cidades que demandam essa configuração de veículo. A exemplo da versão de piso alto (BZR), o novo ônibus está disponível com um ou dois motores de 200 kW cada - com dois, a potência total é equivalente a 540 cv.
Todos os componentes, inclusive as baterias, ficam abaixo do assoalho, proporcionando melhor aproveitamento interno para os passageiros e uma carroceria totalmente envidraçada. O modelo permite a instalação de portas no lado direito ou esquerdo, de acordo com a necessidade de cada cidade.
Equipado com quatro ou cinco baterias de íons-lítio de 90 kWh cada, o Volvo BZRLE alcança autonomia de até 300 quilômetros. Com tomada tipo CCS2, está preparado para receber carregamento de até 250 kWh - nessa potência, as baterias podem ser recarregadas em até uma hora.
A concessionária Sinoscar inaugurou um espaço dedicado para a linha de veículos elétricos da marca Chevrolet em seu showroom da loja da Avenida Farrapos, em Porto Alegre. A área de 120 metros quadrados absorveu investimento de R$ 450 mil.
A Porsche Brasil ampliará consideravelmente sua infraestrutura de carregamento para carros eletrificados. Em parceria com suas concessionárias e com a GreenV, empresa especializada na instalação desses equipamentos, a montadora irá instalar 66 carregadores ultrarrápidos de corrente contínua (DC), com 150 kW de potência, em pontos estratégicos de rodovias do País. O prazo para conclusão das estações é 2028 e o investimento total chega a R$ 70 milhões.