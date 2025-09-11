Linha 2026 do Renault Kardian vem com nova versão Iconic

O SUV compacto ganha inéditas tecnologias, novos acabamentos internos, mais conectividade e uma nova configuração. Os preços variam de R$ 119.990,00 a R$ 149.990,00, sem opcionais.

Novidade da gama, a versão Iconic traz um exclusivo quadro de instrumentos de 10 polegadas e alta resolução. O sistema openR link, de 10 polegadas, de série nas variantes Techno e Iconic e opcional na Evolution, entrega navegabilidade similar à de um smartphone e controle de diversas funções.

Disponível como opção no Kardian Techno e Iconic, a tecnologia My Renault abre uma gama de serviços adicionais, como monitoramento contra furto ou roubo, manutenção conectada, dashboard, localização, entre outros.

Frenagem autônoma e controle adaptativo de velocidade passam a ser de série nas versões Iconic e Techno e opcional na Evolution. Todas as variantes do carro são equipadas com motor turbo (125 cv de potência e 220 Nm de torque) e câmbio automático de seis velocidades e dupla embreagem - a Evolution também pode vir com transmissão manual de seis marchas.