Commander 2026 tem atualização visual e preços mais baixos

A gama do SUV de sete lugares da Jeep é composta pelas versões Longitude T270, Limited T270, Overland T270, Overland 2.2 Turbodiesel e Blackhawk Hurricane. Todas elas sofreram reduções no preço, em média de R$ 10 mil - com isso, os valores públicos agora partem de R$ 220.990,00 no modelo de entrada, chegando a R$ 324.990,00 no top de linha.

A maior mudança no estilo do Jeep Commander, desde seu lançamento, inclui um novo conjunto óptico dianteiro, com assinatura em LED redesenhada, além de grades e para-choque frontal também inéditos, que conferem mais imponência ao veículo. As novas lanternas com iluminação contínua em LED dão um toque mais sofisticado à traseira, enquanto novas rodas exclusivas em todas as versões deixam o visual do modelo mais esportivo.

No interior, Commander Overland e Blackhawk ganharam câmera 360 graus, que amplia a segurança em manobras. Um novo comando giratório do câmbio automático substitui a alavanca tradicional nas variantes Overland turbodiesel e Blackhawk Hurricane, aumentando o conforto e a praticidade para o motorista.