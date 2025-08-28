Primor de aerodinâmica, Audi A6 Sportback e-tron estreia no Brasil (foto principal)

O novo modelo da marca alemã no País é o segundo construído sobre a nova plataforma desenvolvida especificamente para veículos 100% elétricos, com foco no desempenho e dinâmica de condução. Disponível na versão única Performance Black, custa R$ 649.990,00.

O A6 Sportback e-tron mede 4.928 mm de comprimento, 2.137 mm de largura, 1.487 mm de altura e 2.946 mm de entre-eixos. A carroceria com design fluido e elegante foi lapidada por incontáveis horas em túnel de vento até atingir o coeficiente de arrasto (Cd) de 0,21, tornando-se o carro mais aerodinâmico da história da Audi.

No interior, materiais sofisticados se combinam com texturas nobres, criando um ambiente requintado. O painel está cravejado por três telas: a do quadro de instrumentos (11,9 polegadas), a da multimídia panorâmica (14,5 polegadas) e a do display do passageiro dianteiro (10,9 polegadas). O teto solar panorâmico tem transparência ajustável.

Seu motor elétrico desenvolve potência de 367 cv e 565 Nm de torque, possibilitando acelerar de zero a 100 km/h em 5,4 segundos. A tração é traseira, o que faz do A6 Sportback e-tron o primeiro Audi com essa característica oferecido no mercado brasileiro.

Dotado de baterias de íon-lítio com capacidade de 100 kWh, o veículo possui autonomia de até 445 quilômetros, segundo o Inmetro. A arquitetura de 800 volts permite recarga de 10% para 80% da energia em cerca de 20 minutos, caso conectado a estações de carregamento com corrente contínua de 270 kW.

As tecnologias de condução semiautônoma estão fortemente presentes no carro, com destaque para o assistente de desvio e conversão, controle de cruzeiro adaptativo, sistema de frenagem automática e alerta de tráfego reverso. Para proteção dos ocupantes há nove airbags: dianteiros, laterais dianteiros e traseiros, e de cortina.

Híbridos-flex

A Stellantis confirmou a chegada dos seus próximos veículos híbridos-flex no Brasil, agora sob a marca Peugeot: os modelos 208 e 2008 serão equipados com a tecnologia Bio-Hybrid, desenvolvida na América do Sul, que estreou nos Fiat Pulse e Fastback.

Mercado de caminhões

A marca JAC está em fase final de estudos para um futuro ingresso no mercado brasileiro de caminhões. Caso implemente a filial local, a operação será comandada pela própria matriz chinesa, com previsão de competir nos segmentos de 9 a 25 toneladas de peso bruto total (PBT), o que contempla caminhões leves, médios e pesados.

Meta de nacionalização

Para alcançar a meta de mais de 50% de nacionalização de peças na sua fábrica de automóveis em Camaçari (BA) até 2027, a BYD lançou uma campanha para selecionar fornecedores brasileiros e desenvolver uma cadeia local de suprimentos.

Jeep Commander 2026 tem atualização visual e preços mais baixos (foto)

A gama do SUV de sete lugares é composta pelas versões Longitude T270, Limited T270, Overland T270, Overland 2.2 Turbodiesel e Blackhawk Hurricane. Todas elas sofreram reduções no preço, em média de R$ 10 mil - com isso, os valores públicos agora partem de R$ 220.990,00 no modelo de entrada, chegando a R$ 324.990,00 no top de linha.

A maior mudança no estilo do Jeep Commander desde seu lançamento inclui um novo conjunto óptico dianteiro, com assinatura em LED redesenhada, além de grades e para-choque frontal também inéditos, que conferem mais imponência ao veículo. As novas lanternas com iluminação em LED contínua dão um toque mais sofisticado à traseira, enquanto novas rodas exclusivas em todas as versões deixam o visual do modelo mais esportivo.