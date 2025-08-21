Novas Ram 2500 e 3500 chegam ainda mais fortes e capazes

As picapes grandes estreiam um novo visual e entregam mais tecnologia e desempenho. São três versões disponíveis ao público: 2500 Laramie (R$ 559.990,00), 3500 Laramie Night Edition (R$ 619.990,00) e 3500 LongHorn (R$ 679.990,00).

A performance superior é mérito do novo motor de 6.7 litros turbodiesel, que rende 436 cv e 1.458 Nm de torque (ganho de 59 cv e 309 Nm, respectivamente). O propulsor de seis cilindros em linha recebeu novo bloco, cabeçote, turbocompressor com geometria variável e sistemas de admissão, escape e válvulas redesenhados.

A transmissão automática de oito marchas também é nova e foi projetada para suportar o elevado torque do motor e reduzir sua rotação em velocidade de cruzeiro. Completa o trem de força a tração 4x4 com reduzida e três modos de funcionamento - 4x2, 4x4 High e 4x4 Low.

As mudanças no visual externo incluem grades dianteiras redesenhadas e mais imponentes, faróis e lanternas também novos e totalmente compostos de LEDs. No interior, as mudanças envolvem o quadro de instrumentos, agora com tela colorida totalmente customizável de 12,3 polegadas, e console central reformulado, que incorpora uma nova central multimídia de 14,5 polegadas na Ram 3500.