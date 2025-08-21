Ford lança no Brasil o superlativo Mustang Dark Horse (foto principal)

A versão de série do esportivo mais potente já produzida e, também, a homologada para as ruas mais próxima de um modelo de competição, agora está à venda no País, custando R$ 649 mil. Realmente é um carro de rua com acerto de pista: ele serviu de base para o Mustang GT3 de corrida.

O visual super agressivo indica que o Mustang Dark Horse é um modelo diferenciado. As linhas arrojadas explicitam que o desempenho extremo faz parte do seu DNA, com destaque para as faixas no capô e os elementos escuros da carroceria. A cabine também tem acabamento exclusivo, com bancos de couro e suede com costuras azuis, mesma cor dos cintos de segurança.

O motor do Mustang Dark Horse é uma configuração especial do 5.0 V8 Coyote de quarta geração, que gera 507 cv a 7.250 rpm e 566 Nm de torque a 4.900 giros. O câmbio automático de 10 marchas também possui uma calibração exclusiva, para trocas mais rápidas e entrega de potência otimizada - a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 3,7 segundos.

O carro ainda sofreu adaptações de engenharia específicas para o mercado nacional. Além da adequação à gasolina com mistura de etanol, a suspensão adaptativa, com molas dianteiras e buchas mais rígidas, foi regulada para as condições locais de rodagem.

Os freios Brembo contam com pastilhas de alta performance e discos dianteiros flutuantes - de duas peças. O sistema de detecção automática de buracos é uma tecnologia avançada que atua com sensores para endurecer a suspensão e proteger os pneus e as rodas contra impactos.

O Mustang Dark Horse oferece cinco modos de condução (Normal, Esportivo, Escorregadio, Pista e Pista Drag), cada um fazendo ajustes automáticos de rotação e velocidade das trocas de marcha, assistência da direção elétrica, ronco do escapamento, rigidez da suspensão, sensibilidade do acelerador e controles de estabilidade e tração.

Exposição de antigos

De hoje até domingo ocorre, na Fenac, em Novo Hamburgo (RS), a Expoclassic 2025, a maior mostra de veículos antigos em área coberta do Brasil.

Desmonte de veículos

A Stellantis começou, em Osasco (SP), as operações do Centro de Desmontagem Veicular Circular AutoPeças. Com isso, se torna a primeira fabricante da América do Sul a investir em uma planta industrial dedicada ao desmonte de veículos sinistrados ou em fim de vida útil. O complexo consumiu R$ 13 milhões, deverá criar cerca de 150 postos de trabalho nos próximos anos e tem capacidade para desmontar até oito mil veículos por ano.

Inauguração oficial

A GWM Brasil inaugurou oficialmente sua fábrica em Iracemápolis (SP), a primeira da marca nas Américas e no Hemisfério Sul, e a terceira fora da China. A capacidade de produção inicial é de 50 mil veículos por ano. A empresa anunciou também a construção do seu primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento na mesma área.

Novas Ram 2500 e 3500 chegam ainda mais fortes e capazes (foto)

As picapes grandes estreiam um novo visual e entregam mais tecnologia e desempenho. São três versões disponíveis ao público: 2500 Laramie (R$ 559.990,00), 3500 Laramie Night Edition (R$ 619.990,00) e 3500 LongHorn (R$ 679.990,00).

A performance superior é mérito do novo motor de 6.7 litros turbodiesel, que rende 436 cv e 1.458 Nm de torque (ganho de 59 cv e 309 Nm, respectivamente). O propulsor de seis cilindros em linha recebeu novos bloco, cabeçote, turbocompressor com geometria variável e sistemas de admissão, escape e válvulas redesenhados.

A transmissão automática de oito marchas também é nova e foi projetada para suportar o elevado torque do motor e reduzir sua rotação em velocidade de cruzeiro. Completa o trem de força a tração 4x4 com reduzida e três modos de funcionamento - 4x2, 4x4 High e 4x4 Low.