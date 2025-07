Com novo motor turbodiesel, Commander fica mais desenvolto

Desde o lançamento, o SUV de sete lugares da Jeep se destacou pelo espaço e conforto internos, bem como pelo elevado nível de equipamentos de segurança e conveniência. Porém, queixas crescentes de clientes sobre a falta de força do motor 2.0 Multijet turbodiesel (170 cv de potência e 380 Nm de torque), ligaram o alerta para a marca, afinal, em média 20% das vendas do modelo vinham sendo da versão que usa este propulsor, a Overland.

O 2.0 já tinha os dias contados, pois não atendia aos parâmetros de emissões do Proconve L8. Para resolver ambos os problemas, a Jeep introduziu no Commander Overland 2026 o novo propulsor 2.2 Multijet II turbodiesel usado na picape Ram Rampage, mantendo-o combinado à transmissão automática de nove marchas, que foi recalibrada, com tração 4x4.

A medida foi bem-vinda e efetiva: dispondo agora de 200 cv de potência e 450 Nm de torque (ativos mais cedo, já a 1.500 rpm), o Commander Overland ganhou fôlego extra, ficando quase dois segundos mais rápido na aceleração de zero a 100 km/h - caiu de 11,6 para 9,7 segundos. A velocidade máxima também melhorou, subindo de 197 para 205 km/h.

Uma boa notícia adicional para os proprietários é que o motor mais potente não causou aumento no nível de ruído na cabine. O 2.2 Multijet acrescentou 58 quilos ao peso total do SUV, exigindo um reajuste da suspensão dianteira e também freios dianteiros maiores.

Assim, o conforto e estabilidade em marcha do veículo foram preservados, permitindo absorver bem as irregularidades das ruas na cidade, contornar com segurança as curvas na estrada e ainda transpor com firmeza terrenos acidentados no off road.