Renault revela o Boreal, novo SUV que será feito no Brasil em 2025

O modelo faz parte de uma ofensiva de lançamentos da marca francesa para mercados fora da Europa. Impulsionada por investimentos de € 3 bilhões, a estratégia resultará na oferta de oito novos veículos ao público.

A produção do Boreal no Brasil, na fábrica da Renault de Curitiba (PR), além da demanda nacional, irá atender a 17 países da América Latina. Da Turquia, sairão os exemplares para abastecer o Oriente Médio, a Bacia do Mediterrâneo e outros destinos daquela região do mundo.

Por aqui, o SUV irá chegar às ruas no final deste ano. Com 4,56 metros de comprimento, 1,84 m de largura, altura de 1,65 m e entre-eixos de 2,70 m, o Boreal foi projetado para ser um automóvel de uso familiar.

Seu design externo se caracteriza pela modernidade e linhas fluidas, com a dianteira ostentando assinatura luminosa inédita, faróis de LED e capô alto. O interior traz acabamento de qualidade e aposta em conectividade, incluindo quadro de instrumentos digital de 10 polegadas.

A preocupação com o conforto dos ocupantes surge em atributos como bancos dianteiros com ajustes elétricos (o do motorista tendo memória de posição e massagem) e ar-condicionado de duas zonas. A ótima capacidade de 522 litros do porta-malas pode subir para 1.279 litros com os bancos traseiros rebatidos.

O Boreal comercializado no mercado brasileiro e latino-americano será equipado com motor turbo 1.3 TCe, que entrega até 163 cv de potência na versão flex e 156 cv na versão a gasolina, com até 270 Nm de torque. Dotado de tecnologia Start-Stop, o propulsor vem associado ao câmbio EDC de dupla embreagem e seis marchas, que proporciona uma condução suave e linear.

Os recursos de auxílio à condução serão abundantes no novo SUV médio da Renault. A relação inclui assistente para permanência em faixa de rodagem; alertas de ponto cego, de saída segura dos ocupantes e de tráfego cruzado traseiro; frenagem automática de emergência; estacionamento semiautônomo; controle de velocidade adaptativo; entre outros.