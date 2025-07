Honda Civic híbrido 2026 chega reestilizado e sem alteração de preço

O visual mudou principalmente na dianteira, onde são novos o para-choque e as grades superior e inferior, que têm elementos hexagonais. As lanternas traseiras escurecidas completam as modificações, que acentuaram a esportividade e o requinte do carro. No interior, o painel com formas retilíneas e difusores de ar discretos conferem estilo sóbrio e impressão de qualidade. Os materiais empregados nos revestimentos se caracterizam pela textura agradável. O quadro de instrumentos com tela digital de 10,2 polegadas permite diferentes configurações. A conectividade foi valorizada com a novidade da integração com os serviços Google — como Maps, assistente por voz e Play Store —, tudo concentrado na central multimídia de nove polegadas. O trem de força do Civic Advanced Hybrid é composto por dois motores elétricos e um a combustão. Um dos motores elétricos produz potência e torque elevados, de 184 cv e 314,5 Nm, operando diretamente com o propulsor 2.0 a gasolina de 143 cv e 187 Nm. O outro motor elétrico atua como gerador de energia para as baterias localizadas sob o banco traseiro. O sistema híbrido proporciona rápidas acelerações, consumo de combustível reduzido e baixos índices de emissões. Na maior parte das situações, o veículo roda apenas em modo 100% elétrico. Frenagens e desacelerações servem para a recuperação de energia. A tecnologia Sensing, pacote de recursos de segurança e assistência ao motorista, é destaque. Baseando-se em imagens captadas por uma câmera de longo alcance e de visão grande angular, contempla as funções de controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática, permanência em faixa e farol alto automático. Disponível nas cores preto Cristal (perolizada) e cinza Basalto (metálica), o Honda Civic Advanced Hybrid custa R$ 265.900,00. Sua garantia é de três anos sem limite de quilometragem, com o conjunto elétrico (baterias e motores) tendo cobertura de oito anos ou 160 mil quilômetros.



JAC apresenta Hunter 2026 com nova versão para trabalho

A configuração 4Work foi desenvolvida com foco nas demandas de frotistas, produtores rurais e profissionais que precisam de robustez e eficiência no uso diário, mas também pode ser adquirida por clientes particulares. Com a política de bônus da marca, o preço do novo modelo cai de R$ 254.900,00 para R$ 244.900,00. Por não trazer equipamentos como santo-antônio e estribo, a Hunter 4Work tem capacidade de carga um pouco maior que as demais versões, podendo levar até 1.460 quilos na caçamba, que tem 1.135 litros de volume total. Trata-se da maior capacidade de carga do segmento de picapes médias. A mecânica é a mesma das versões HD e HDX da JAC Hunter: motor 2.0 turbodiesel de 191 cv de potência e 450 Nm de torque, associado a câmbio automático sequencial de oito marchas. A dupla acelera o veículo de zero a 100 km/h em 11,9 segundos.

Estreia em Porto Alegre

O Grupo Felice inaugurou a revenda Omoda e Jaecoo em Porto Alegre, localizada na Rua Edu Chaves, 140. As duas novas marcas de carros chineses pertencem ao Grupo Chery, e já há lojas em mais de 40 cidades brasileiras. Os SUVs Omoda 5 e Jaecoo 7 são os primeiros modelos disponíveis no País.

