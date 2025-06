Ford Maverick avança no visual, versões e equipamentos

Picape mais nova no portfólio da marca, a Maverick estreou globalmente em 2021 e agora sofre sua primeira atualização. A gama também cresceu e passa a contar com três versões: a off road Tremor (R$ 239.900,00), a esportiva Lariat Black (R$ 219.900,00) e a Hybrid, esta última programada para estrear no segundo semestre, quando terá seu preço revelado.

O motor 2.0 EcoBoost a gasolina, de 253 cv de potência e torque de 380 Nm, foi atualizado para entregar um desempenho ainda melhor junto com a transmissão automática de oito velocidades. Além de uma recalibração, as alterações no propulsor incluem o uso de novos componentes internos.

As novidades de estilo da Maverick contemplam a grade, o para-choque dianteiro, os faróis de LED em formato de "C", os alargadores de para-lamas e o logo da Ford em preto. A cabine ganhou uma nova central multimídia Sync 4 de 13,2 polegadas com conectividade sem fio e GPS embarcado, painel de instrumentos digital de oito polegadas e carregador de celular por indução.

No quesito segurança e auxílio à condução, assistente de reboque, modo de condução off road e câmera 360 graus são também acréscimos.

"A Maverick nasceu de um conceito único, alinhado com a tendência de crescimento das picapes como veículo de uso pessoal. A nova linha evoluiu em todos os quesitos e chega com um posicionamento de preço muito competitivo para atingir um novo patamar no mercado. A meta é liderar o segmento de picapes intermediárias a gasolina", afirma Dennis Rossini, gerente de marketing da Ford.