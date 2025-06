Design apurado e novos recursos reforçam a posição do Pulse Abarth

O compacto esportivo chega às concessionárias da Fiat na sua linha 2026 com aparência mais moderna e imponente, custando R$ 157.990,00. A parte frontal do carro foi remodelada, recebendo um novo para-choque com linhas mais proeminentes e marcantes, em conjunto com novo farol de neblina em LED.

A grade superior também é totalmente nova, em preto brilhante e detalhes em vermelho, com linhas verticalizadas, que reforçam o estilo agressivo. Um novo "logo script" com a palavra Abarth em tom escurecido foi instalado no centro da grade, com o símbolo do escorpião no canto inferior direito.

A grade inferior segue o mesmo formato retilíneo e as entradas de ar laterais ganharam mais destaque, além de acabamento vermelho. Completam as mudanças estéticas no exterior as novas rodas exclusivas de 18 polegadas, pintadas em preto brilhante e com aros vazados.

O interior, que mantém os tons escurecidos, fica mais sofisticado com a introdução do teto solar panorâmico, com abertura elétrica da cortina. Os bancos esportivos totalmente redesenhados trazem novo revestimento com o nome Abarth bordado, o contorno do escorpião em alto-relevo e costuras vermelhas, sendo que o do motorista incorporou ajustes elétricos. O novo painel de portas em vinil complementa as mudanças na cabine.

Equipado com o motor Turbo 270, um 1.3 litro de quatro cilindros com 185 cv de potência e torque de 270 Nm, o automóvel acelera de zero a 100 km/h em 7,6 segundos. O câmbio é automático de seis marchas e há três modos de direção: Sport, Manual e o Poison, este exclusivo, que proporciona respostas mais rápidas do acelerador.