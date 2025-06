Novo Audi A3 Sportback já está disponível no Brasil

A linha 2025 do carro tem visual repaginado, novos itens de série e uma dinâmica de condução ainda mais aprimorada. O modelo desembarca no País nas versões Performance e Performance Black, com preços partindo de R$ 324.990,00.

Sob o capô, o A3 Sportback mantém o motor 2.0 TFSI, que gera 204 cv de potência e 320 Nm de torque (aumento de 20 Nm frente à geração anterior). A tração dianteira é acionada pela transmissão automática S tronic de sete marchas. A aceleração de zero a 100 km/h ocorre em 6,7 segundos.

As modificações no design abrangem entradas de ar redesenhadas no para-choque frontal e grade com nova formatação interna, mais larga, plana e na cor preta brilhante. Na traseira, o novo para-choque exibe detalhes de acabamento em preto fosco granulado, e a barra transversal em prata e o difusor também são novos.



"O A3 faz parte de nossa história e hoje está em sua melhor forma: tecnológico, eficiente e divertido. A atual geração deu um salto em termos de sofisticação a bordo e lista de equipamentos, e a linha 2025 chega para dar continuidade nessa história de sucesso", sublinha Gerold Pillekamp, head de marketing e comunicação da Audi do Brasil.