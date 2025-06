Completamente novo, Nissan Kicks quer agitar o segmento de SUVs compactos

Produzido no Brasil, no complexo industrial da marca localiazado na cidade de Resende (RJ), o modelo apresenta design robusto e sofisticado, tecnologias que garantem segurança e conforto, muito espaço e versatilidade. Quatro versões saem da fábrica: Sense (R$ 159.990,00), Advance (R$ 167.990,00), Exclusive (R$ 177.990,00) e Platinum (R$ 199 mil), sendo que a top de linha já pode ser reservada em sistema de pré-venda no site da loja Nissan.

O motor do Kicks 2026 é o novíssimo 1.0 turbo de três cilindros e 12 válvulas com injeção direta de combustível, que vem acompanhado de uma transmissão automática de dupla embreagem banhada a óleo, capaz de efetuar trocas de marcha com rapidez e suavidade. Com etanol, a potência chega a 125 cv e o torque a 220 Nm (com gasolina, são 120 cv e 200 Nm).

Junto à estrutura reforçada da sua moderna plataforma, o veículo traz vários recursos de segurança ativa. Dependendo da versão, estão disponíveis alertas de colisão frontal e de tráfego cruzado traseiro, frenagem automática, detecção de pedestres, sistema de condução semiautônoma, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de mudança de faixa, faróis com ajuste de altura e intensidade, monitoramento de pressão dos pneus, câmera 360 graus e detector de objetos em movimento, entre outros.

O estilo esportivo e arrojado do novo Kicks agrada já à primeira vista. Com entre-eixos de 2,65 metros - o maior entre os SUVs compactos -, o interior do veículo oferece excelente espaço para os ocupantes, inclusive no banco traseiro. Os 470 litros de capacidade do porta-malas também são referência em relação aos concorrentes.

Menos ousado, o visual da cabine busca transmitir sensação de bem-estar ao motorista e passageiros, com destaque para alguns acabamentos em tecido. Quadro de instrumentos virtual e tela da multimídia formam um conjunto digital no painel.

Nas versões Sense e Advance, o display da multimídia, compatível com Apple Car Play e Android Auto, mede sete polegadas, enquanto na Exclusive e na Platinum, 12,3 polegadas. Quatro entradas USB tipo C, duas na frente e duas na traseira, oferecem conectividade para aparelhos eletrônicos. Há, ainda, carregador sem fio para telefones celulares no console central a partir do Nissan Kicks Advance.



"O novo Kicks trará um grande impulso para a nossa marca no mercado brasileiro, assim como em todos os outros lugares onde foi lançado. É um SUV super bem projetado, com tecnologia avançada, e tenho certeza de que as pessoas vão adorar", prevê Christian Meunier, chairman da Nissan Américas.

Cabine de visual sóbrio possui seis airbags - dois frontais, dois de cabeça e dois laterais