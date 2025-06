Agora produzida na Argentina, Fiat Titano 2026 traz avanços técnicos

Reconhecida por sua robustez, a picape média passa a entregar mais potência, tecnologia e segurança. A pré-venda do veículo começou este mês, nas versões Endurance (R$ 233.990,00), Volcano (R$ 263.990,00) e Ranch (R$ 285.990,00), com primeiras entregas previstas para julho.

A principal evolução da Fiat Titano 2026 é a adoção do novo motor turbodiesel Multijet 2.2 litros, aliado a um também novo câmbio automático de oito marchas. Com este conjunto motriz, o utilitário dispõe de 200 cv de potência e 450 Nm de torque, com reflexos positivos no desempenho.

O consumo no ciclo urbano, que era de 8,5 km/l com o propulsor Multijet 2.0 antigo, melhora para 9,9 km/l, um ganho de 16%. Já na estrada, a picape agora roda 10,8 km/l, resultado 17% melhor que os 9,2 km/l anteriores. Para completar, a aceleração de zero a 100 km/h caiu de 12,4 segundos para 9,9 segundos, uma redução de 20%.

Ainda na parte mecânica, houve a recalibração da suspensão, para proporcionar mais conforto e estabilidade em terrenos irregulares. E a direção se tornou elétrica, facilitando a dirigibilidade especialmente nas manobras.

Na esfera da segurança, a Titano 2026 incorpora, na versão Ranch, o sistema de assistência à condução, que inclui frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e piloto automático adaptativo. O veículo também passa a contar com freios a disco nas quatro rodas e nova tração integral.

No interior, o utilitário da Fiat recebeu um console central inédito, que traz uma alavanca de câmbio mais moderna, tipo manche de avião, e o novo freio de estacionamento eletrônico que, além da praticidade, otimiza o espaço entre os bancos do motorista e passageiro da frente. O quadro de instrumentos agora tem tela colorida de sete polegadas na Titano Ranch, enquanto a central multimídia de 10 polegadas agrega uma interface exclusiva com informações relativas ao uso fora de estrada.