Volkswagen lança o Tera para acirrar a briga dos SUVs compactos

Desenvolvido no Brasil e fabricado em Taubaté (SP), o veículo será comercializado em mais de 20 países e em dois continentes. O modelo é o quinto dos 17 novos produtos que a montadora irá apresentar até 2028.

O Tera estreia nas concessionárias Volkswagen no dia 5 de junho, oferecido nas versões MPI (motor 1.0 aspirado flex e câmbio manual de cinco marchas), TSI (1.0 turbo flex e câmbio manual de cinco marchas), Comfort e High (ambas com propulsor 1.0 turbo flex e transmissão automática de seis velocidades). A motorização 1.0 aspirada entrega 84 cv de potência e 101 Nm de torque, enquanto a 1.0 turbinada fornece 116 cv e 165 Nm, quando abastecidas com etanol.

No lançamento, o novo SUV terá preço especial a partir de R$ 99.990,00 na configuração MPI, em lote limitado de 999 unidades - depois, o valor subirá para R$ 103.990,00. O Tera TSI custará a partir de R$ 116.990,00; o Comfort, de R$ 126.990,00; e o High, de R$ 139.990,00.

A segurança é um dos pontos altos do projeto do Tera. Todas as variantes são equipadas com faróis e lanternas de LED, seis airbags (dois frontais, dois laterais nos bancos dianteiros e dois de cortina), frenagem autônoma de emergência com proteção de pedestres, bloqueio eletrônico de diferencial, piloto automático, assistente de partida em rampa, sensores de estacionamento traseiro, detecção de fadiga do motorista e sistema de controle de perda de pressão dos pneus.

Na versões Comfort e High, acesso à cabine sem chave, partida do motor por botão e o controle de cruzeiro adaptativo também são de fábrica. E, no caso do top de linha High, ainda há assistente de mudança de faixa, câmera multifuncional e detector de ponto cego com monitor de saída de vaga.

A conectividade também merece destaque. Além de computador de bordo de fábrica e do painel de instrumentos digital padrão no Tera High, o novo SUV compacto da Volkswagen inaugura o Otto, primeira Inteligência Artificial desenvolvida por uma fabricante de automóveis no Brasil. Integrada ao app Meu VW 2.0, a IA será capaz de responder sobre autonomia, manutenções, saúde do veículo, consultas ao manual, entre outros tópicos, e virá de série nas configurações Comfort e High, e como opcional para a TSI.



"Consideramos esse carro como um produto que nasce com a responsabilidade de se tornar um novo ícone da marca e um dos carros mais vendidos do mercado brasileiro. Assim como o Fusca, que vendeu três milhões de unidades no País, e o Gol, líder de vendas por 27 anos e com mais de sete milhões de unidades comercializadas, o Tera tem tudo para seguir a mesma rota de sucesso dos seus antepassados. E com motivos de sobra: é um SUV com visual encantador, elevado nível de segurança em todas as versões e o primeiro a usar nossa Inteligência Artificial", relata Ciro Possobom, presidente e CEO da Volkswagen do Brasil.

Arquitetura interna é clean, apostando em linhas retas e estilo discreto