Fiat Pulse 2026 chega reestilizado e com novas versões

O design dianteiro do modelo foi completamente renovado, tendo como inspiração a esportividade do "parente" Fastback. Novas grades com orientação vertical dão maior imponência ao visual frontal, a exemplo da grade inferior mais larga e com elementos internos geométricos.

O para-choque dianteiro agora possui dois apliques laterais com acabamentos que variam conforme a versão, bem como entradas de ar funcionais. Além disso, os protetores de para-lamas ganharam frisos aerodinâmicos laterais, conferindo mais um toque esportivo ao automóvel.

No Pulse Impetus T200 Hybrid, o pacote "Sunroof" adiciona teto panorâmico e farol de neblina, elevando a sofisticação desta configuração. As rodas de liga-leve com aro 16 polegadas da versão Audace exibem novo desenho.

A Fiat introduziu novas opções para a gama 2026 do Pulse. A variante Drive 1.3 MT, equipada com motorização Firefly e câmbio manual, retorna como porta de entrada da linha. Já a nova configuração Turbo 200 AT abre as possibilidades com propulsor turbinado.

Com isso, o Pulse passa a oferecer três opções de motores aos consumidores: o flex aspirado 1.3 Firefly, o flex turbo T200 e o flex turbo híbrido T200 Hybrid. Os preços da linha 2026 ainda serão divulgados pela Fiat.

"As mudanças no Pulse reforçam ainda mais o seu protagonismo no mercado. Acessível, versátil e tecnológico, o modelo é um SUV jovem, que oferece amplo portfólio de motorização", diz Frederico Battaglia, vice-presidente da Fiat para a América do Sul.