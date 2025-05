Audi do Brasil abre pré-venda do 100% elétrico A6 Sportback e-tron

O novo automóvel da marca no País está sendo oferecido, inicialmente, apenas na carroceria Sportback e na versão Performance Black, pelo preço de R$ 649.990,00, com previsão de entregas no começo do segundo semestre. Dispondo de tração traseira, potência combinada de 367 cv e 580 Nm de torque, o A6 Sportback e-tron acelera de zero a 100 km/h em 5,4 segundos. Equipado com uma nova bateria que permite autonomia total de 445 quilômetros, de acordo com o Inmetro, o carro vem com suporte de parede para carregador de até 11 kW e pode ser ligado em tomada doméstica ou industrial de 16A/400V. O carregamento de 10% a 80% da energia pode levar apenas 21 minutos dependendo da capacidade do carregador. A carroceria Sportback mede 4.928 mm de comprimento, 1.923 mm de largura, 1.487 mm de altura e 2.946 m de distância entre-eixos. O A6 Sportback e-tron chega com uma credencial de respeito: é o modelo mais aerodinâmico da história da Audi, com coeficiente de arrasto (Cd) de 0,21. A relação de itens de série do veículo é impressionante, incluindo tecnologias de condução semiautônoma como assistente de desvio e conversão, controle de cruzeiro adaptativo e frenagem automática (AEB). A lista continua com espelhos retrovisores rebatíveis, aquecíveis e com memória; ar-condicionado automático de três zonas; bancos dianteiros com aquecimento; porta-malas elétrico; câmeras 360 graus; entre outros.



Fiat Pulse 2026 chega reestilizado e com novas versões

STELLANTIS/DIVULGAÇÃO/JC

O design dianteiro do modelo foi completamente renovado, tendo como inspiração a esportividade do "parente" Fastback. Novas grades com orientação vertical dão maior imponência ao visual frontal, a exemplo da grade inferior mais larga e com elementos internos geométricos. O para-choque dianteiro agora possui dois apliques laterais com acabamentos que variam conforme a versão, bem como entradas de ar funcionais. Além disso, os protetores de para-lamas ganharam frisos aerodinâmicos laterais, conferindo mais um toque esportivo ao automóvel. No Pulse Impetus T200 Hybrid, o pacote "Sunroof" adiciona teto panorâmico e farol de neblina, elevando a sofisticação desta configuração. As rodas de liga-leve com aro 16 polegadas da versão Audace exibem novo desenho. A Fiat introduziu novas opções para a gama 2026 do Pulse. A variante Drive 1.3 MT, equipada com motorização Firefly e câmbio manual, retorna como porta de entrada da linha. Já a nova configuração Turbo 200 AT abre as possibilidades com propulsor turbinado. Com isso, o Pulse passa a oferecer três opções de motores aos consumidores: o flex aspirado 1.3 Firefly, o flex turbo T200 e o flex híbrido T200 Hybrid. Os preços da linha 2026 ainda serão divulgados pela Fiat.

Contratações abertas

A Nissan do Brasil começou o processo de contratação de novos colaboradores para seu complexo industrial em Resende (RJ). As 400 novas vagas têm como objetivo garantir o aumento da cadência de produção nos dois turnos de operação da fábrica e estão concentradas na área de Manufatura.



Centro de design

Em outubro de 2023, a Renault do Brasil inaugurou o Design Center Latam no Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR). Agora, a empresa ampliou a estrutura para 2.440 metros quadrados, o dobro do tamanho anterior. Com instalações de última geração, a área desenvolve veículos para o mercado latino-americano, além de projetos globais.

Integração de eletropostos

A BYD está implementando a primeira integração de redes de recarga no Brasil, em parceria com a EZVolt e a Tupi. A solução, conhecida como interoperabilidade, permitirá que proprietários de veículos elétricos de qualquer marca utilizem uma rede com mais de 450 eletropostos, com localização e pagamento diretamente na plataforma BYD Recharge.

Clube do milhão