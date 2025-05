Mitsubishi Motors introduz a quarta geração do Outlander

O veículo chega ao Brasil em duas versões, ambas com propulsão híbrida plug-in e cabine para até sete passageiros: HPE-S, que custa R$ 374.990,00, e Signature, com preço de R$ 389.990,00. A marca japonesa afirma que o modelo é o SUV mais luxuoso e tecnológico da sua história.

O Mitsubishi Outlander possui dois motores elétricos: um dianteiro de 116 cv e 255 Nm, outro traseiro com 136 cv e 195 Nm. O trem de força ainda inclui uma motorização de 2.4 litros a gasolina, que rende 137 cv e 205 Nm. A potência combinada do sistema híbrido é de 252 cv, com torque conjunto de 450 Nm.

A bateria de 20 kWh oferece autonomia de 58 quilômetros no uso totalmente elétrico e de até 680 quilômetros no funcionamento misto, conforme o Inmetro. Para a recarga da bateria, o veículo traz um carregador portátil com potência de 3,5 kW, demorando 6h30min para a carga total, partindo de zero energia.

Quatro modos de gerenciamento de carga podem ser escolhidos pelo motorista. Além do 100% elétrico já mencionado, há o "Normal", para o dia a dia, que opera automaticamente sob demanda; o "Save", que mantém o nível da carga e é recomendado para estradas; e o "Charge", que carrega a bateria durante a rodagem ou com o veículo parado.

A tradicional e eficiente tração 4x4 da Mitsubishi está presente no Outlander. O sistema contempla sete programas de condução, cada um ideal para uma condição de terreno. Selecionadas ao toque de um botão, as opções alteram diversos parâmetros do veículo.

A aparência do novo modelo é bastante marcante, transmitindo imponência e robustez. O conjunto óptico frontal inteiramente de LED conta com seis faróis e luzes de rodagem diurna, enquanto as lanternas traseiras apresentam formato em "T".

No interior, o utilitário-esportivo entrega conforto e sofisticação, empregando revestimentos em couro e alumínio no acabamento. Na versão top de linha Signature, os bancos dianteiros têm 12 ajustes elétricos, três tipos de massagens e aquecimento, além de memória de posição.