Ford Mustang GT com câmbio manual é esportivo autêntico

A edição limitada Performance Manual chega ao Brasil em lote com 200 unidades e preço unitário de R$ 600 mil, com entregas previstas para julho. O modelo combina alta performance, sofisticação e tecnologias avançadas.

A nova transmissão manual de seis marchas concede um controle mais direto da força do motor Coyote V8 de 5.0 litros que, com uma nova calibração, agora rende 492 cv de potência (9 cv a mais), mantendo os 568 Nm de torque. O conjunto mecânico acelera o carro de zero a 100 km/h em 4,3 segundos.

Alguns recursos especiais demonstram a aptidão pela velocidade do Mustang GT Performance Manual. A função "Flat Shift", por exemplo, permite efetuar trocas de marcha sem tirar o pé do acelerador, sempre que o motor está a mais de 5.000 rpm e o acelerador pressionado acima de 40%.

Já o "Launch Control", ou controle de largada, maximiza a aceleração e evita o patinamento das rodas nas arrancadas, possibilitando soltar a embreagem rapidamente. E o "Rev Match", por sua vez, simula a técnica do "punta-taco" para reduções de marcha mais rápidas e sem trancos: ao detectar a redução, o sistema aumenta momentaneamente a rotação do propulsor antes do engate da marcha mais baixa.

Cinco modos de condução - Normal, Esportivo, Escorregadio, Pista e Pista Drag - alteram os ajustes do ronco do escapamento; assistência da direção elétrica; rigidez da suspensão; sensibilidade do acelerador, controle de estabilidade e tração; som do motor no interior; e a aparência do painel de instrumentos.



"A transmissão manual sempre foi vista como uma solução funcional e econômica. Hoje, tem outro significado, é um equipamento que cria uma conexão mais emocional e visceral com o carro. Por isso, este lançamento também é um tributo ao legado de desempenho do Mustang e a todos que gostam de dirigir", exalta Marcel Bueno, diretor de marketing da Ford.